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Единый информационный день по вопросам недвижимого имущества проведут дистанционно

L N Send an email 3 часа тому назад
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2 июля с 9.00 до 11.00 начальник  Лунинецкого филиала РУП «Брестское агенство по государственной регистрации и земельному кадастру» Дмитрий Владимирович Ковшик проведет дистанционно посредством телефонной связи Единый информационный день по вопросам государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, технической инвентаризации недвижимого имущества, а также проверки характеристик недвижимого имущества, оценки стоимости объектов гражданских прав.

Консультирование будет производится по телефону 5-89-92.

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L N

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