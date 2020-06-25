Единый информационный день по вопросам недвижимого имущества проведут дистанционно

2 июля с 9.00 до 11.00 начальник Лунинецкого филиала РУП «Брестское агенство по государственной регистрации и земельному кадастру» Дмитрий Владимирович Ковшик проведет дистанционно посредством телефонной связи Единый информационный день по вопросам государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, технической инвентаризации недвижимого имущества, а также проверки характеристик недвижимого имущества, оценки стоимости объектов гражданских прав.

Консультирование будет производится по телефону 5-89-92.