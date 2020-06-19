КГК проведет «горячую линию» о качестве рассмотрения обращений граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

В период с 23 по 24 июня в Комитете государственного контроля Брестской области будет работать «горячая линия» по теме: «О качестве рассмотрения обращений граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства».

Сообщить о своевременном реагировании на критические замечания и конструктивные предложения о совершенствовании работы этой отрасли, недостатках и нарушениях можно будет по телефонам: 8 (0162) 21 25 08, 21 18 89, с 9.00 до 18.00, перерыв — с 13.00 до 14.00.