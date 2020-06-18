Сенатор ответил на вопросы жителей района

Вчера, 17 июня, «прямую телефонную линию» на Лунинетчине провел член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Григорий Протосовицкий.

Возможностью с помощью сенатора решить свои проблемы воспользовался фермер Василий Макейчик. Он рассказал, что уже имеет в использовании 37 гектаров земли, бальность которой больше среднерайонной. Имея намерение развивать сельхозпроизводство, некоторое время назад обратился к властям с просьбой увеличить территорию: планирует расширить площади под рапсом и зерновыми культурами. Однако дополнительной земли до сих пор не получил.

Григорий Васильевич задал встречный вопрос: не собирается ли фермер заняться животноводством, что особенно актуально сегодня? Услышав, что такие задумки в планы частника пока не входят, высказал сожаление, ведь именно под развитие животноводческой отрасли проще получить в аренду землю. Тем не менее, сенатор пообещал выяснить все нюансы проблемы и дать заявителю письменный ответ.

Учитывая то, что на Лунинетчине сейчас в разгаре клубничный сезон и люди заняты повседневными работами, больше звонков не было. Тем не менее, Григорий Протосовицкий решил отправиться туда, где сегодня бурлит жизнь — в клубничную «столицу» Дворец. Тут состоялась встреча с местными жителями. Во время ее сенатор рассказал про то, чем живет страна сегодня, поделился взглядом на жизненные проблемы, с интересом выслушал мнения жителей.