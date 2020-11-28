Президент озвучил данные спецслужб о борьбе против Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска озвучил выдержки из данных спецслужб, в которых описывается отношение западных политиков к событиям в Беларуси и их планы в отношении страны.

По словам главы государства, информацию “о том, что происходит вокруг Беларуси” он получил буквально накануне от Комитета государственной безопасности. “Это оригиналы”, – заявил Президент.

Середина августа. Что говорили в Варшаве после президентских выборов в Беларуси?

Первыми Александр Лукашенко привел слова польского премьера: “Будущее Беларуси принципиально для Польши. Западные территории Беларуси исторически принадлежат Польше… Варшава предприняла множество конкретных шагов для помощи белорусской революции: финансовая поддержка через польские и польско-американские программы солидарности с жертвами режима Лукашенко, приглашение белорусских студентов, упрощение правил пересечения границы, поддержка независимых СМИ и НПО”.

По словам Президента, официальные лица Польши призывают НАТО учредить специальные силы безопасности в составе армии стран Балтии и Польши. По замыслу, эта армия может быть задействована для борьбы с белорусской властью. “Победа революции в Беларуси – также национальный интерес Польши”, – продолжил зачитывать заявления польского премьер-министра Александр Лукашенко.

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Озвучивая следующую информацию, Президент заметил: “Этот разговор произошел 31 августа: “Время для прямых переговоров между режимом и оппозицией еще не пришло. Режим Лукашенко еще слишком сплочен, армия и КГБ поддерживают его, а рабочие вообще не поддерживают никакой революции. Сейчас мы должны ждать и следовать развитию событий”.

По словам главы государства, Польша предлагала создать в Беларуси ситуацию, чтобы ее экономика рухнула, рубль обесценился, а полки в магазинах оказались пустыми. “Мы должны убедить Турцию, Грецию, Азербайджан, Армению не экспортировать продовольствие из-за опасности коронавируса”, – озвучил очередные замыслы поляков Президент.

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Александр Лукашенко рассказал, что в сентябре польское правительство пришло к выводу, что изменить ситуацию в Беларуси военными силами пока нельзя.

“Однако надо быть готовыми к этому сценарию в любом случае. Мы должны решить две проблемы. Первая: мы должны подготовиться к военному решению проблемы, запустить соответствующие механизмы, которые необходимы для этого решения. Вторая: мы должны продемонстрировать России, что против использования ею любых вооруженных структур в Беларуси”, – заявляли в Польше.

Конец сентября. Что предлагала Западу белорусская оппозиция?

Во время встречи Александр Лукашенко также озвучил выдержки из разговора Павла Латушко с министром иностранных дел Чехии. По словам белоруса, “у демократической оппозиции никогда не было таких хороших шансов свергнуть диктатуру в Беларуси, как сейчас”. Он заявлял о необходимости международного признания так называемого координационного совета. “Координационный совет полагает, что главная цель в том, чтобы изолировать процесс конституционной реформы, предложенной Лукашенко”, – продолжил цитату Президент.

“Никакая Конституция им не нужна, никакие конституционные преобразования им не нужны, – подчеркнул глава государства. – Если примем новую Конституцию, там будет рассредоточение власти. А им нужен Президент с нынешней властью”.

Также, по словам главы государства, координационный совет во время контактов с Западом выступал за военное решение ситуации в Беларуси.

Октябрь. Как в Польше хотели переключить внимание со своих проблем на Беларусь

В октябре Польша столкнулась с политическим кризисом. Пандемия привела к экономическим проблемам. “Правительство нуждается в альтернативных решениях. Необходимо использовать революцию в Беларуси в своих интересах. Если Путин хочет нормализовать отношения с Западом, он должен сдать Лукашенко”, – привел слова польского премьера Президент. Эти заявления он назвал особо циничными и уникальными.

При этом Александр Лукашенко отметил, что никогда не просил российское руководство о помощи. По словам главы государства, Владимир Путин, узнав о событиях в Беларуси, сам предложил подставить плечо. Он понимал: следующей будет Россия.

Ноябрь. Украина включается в борьбу против Беларуси

В сводках КГБ также были данные о разговоре министра иностранных дел Украины с немецким коллегой: “Мы теряем наши возможности, не предпринимая решительных мер. Евросоюзу следует ввести серьезнейшие санкции против Беларуси, чтобы парализовать деятельность государства, бизнеса и производств”.

“Им то что надо? – высказал недоумение Президент. – Даже россияне на меня всегда обижались: “Почему ты украинцев поддерживаешь?”

Однако, несмотря на братские отношения между белорусским и украинским народами, под Киевом все равно появился центр информационного воздействия на Беларусь, отметил Александр Лукашенко. “Простые люди к нам очень хорошо относятся, по-человечески, потому что мы к ним по-братски относились, – добавил он. – Но какой цинизм: опаздываем, надо быстрее душить Беларусь”.

Глава государства также озвучил выступление одного из министров иностранных дел ЕС на заседании в канун президентских выборов в Молдове: “Мы планируем вытеснить Россию из Украины и Молдовы. Будем способствовать интеграции этих стран в НАТО, возможного даже в рамках “Восточного партнерства”.

На этом же заседании выступил представитель США: “В России мы хотим ускорить процесс дезинтеграции: местные власти должны получить больше полномочий, центральная власть должна быть ограничена. Мы будем поддерживать внутренний конфликт в российском обществе. Текущее руководство в России может потерять власть из-за событий в Беларуси”.

Президент подчеркнул, что Запад заинтересован в кризисе в Беларуси, который бы подорвал позиции России. По мнению политиков ЕС, наступил исторический шанс остановить российское влияние. “Вот в чем главный смысл, и мы барьер на этом пути. На нас должны потренироваться”, – обратил внимание Александр Лукашенко.

Но, по словам главы государства, среди лидеров стран Европейского союза есть и те, которые положительно оценивают устройство белорусского государства. Называть их Президент не стал, но зачитал заявления: “Беларусь проводит правильную политику, сохраняя свою экономику в руках государства. Беларусь не существовала бы без сильного государственного устройства. Мы реализуем свой национальный путь развития на основе государственных компаний и банков. Президент Лукашенко правильно понимает, что в руководстве должно быть единство. Мы должны учиться на опыте Беларуси, у нас должна быть сильная идеологическая основа”.

Александр Лукашенко пояснил, что поделился этой информацией, чтобы люди понимали его настроения и действия. “И чтобы некоторые оценили свои действия”, – добавил он.

Президент подчеркнул, что Беларуси есть чем ответить на агрессию, в том числе и военную. “Все мы хотим суверенитета и независимости, но независимость очень дорогая штука. Если белорусский народ готов удерживать эту независимость, бороться за нее, чего бы нам это ни стоило, давайте будем бороться. Чтобы в очередной раз нас снова не отбрасывали и не обували в лапти и не отправляли запряженными в телегу. Вот весь вопрос и мое настроение как человека. Отсюда и мои действия”, – заключил глава государства.

Источник: https://www.belta.by