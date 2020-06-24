Профактив «Гранита» познакомился с новым руководством республиканского отраслевого профсоюза

Делегация в составе председателя Белорусского профсоюза работников строительства и промстройматериалов Геннадия Ляпунова, заместителя председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елены Манкевич, председатели — Брестской областной организации профсоюза работников строительства и промстройматериалов Сергея Сироча и Лунинецкого районного объединения профсоюзов Игоря Гапона встретилась с генеральным директором Эдуардом Гаврилковичем, пообщалась с членами профкома и профактива, побывала на смотровой площадке карьера «Микашевичи» и в музее предприятия.

Фото РУПП «Гранит».