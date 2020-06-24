МикашевичиНовости районаОбщество

Профактив «Гранита» познакомился с новым руководством республиканского отраслевого профсоюза

Наталья Лялюк Send an email 1 час тому назад
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Делегация в составе председателя Белорусского профсоюза работников строительства и промстройматериалов Геннадия Ляпунова, заместителя председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елены Манкевич, председатели — Брестской областной организации профсоюза работников строительства и промстройматериалов Сергея Сироча  и Лунинецкого районного объединения профсоюзов Игоря Гапона  встретилась с генеральным директором Эдуардом Гаврилковичем, пообщалась с членами профкома и профактива,  побывала на смотровой площадке карьера «Микашевичи» и в музее предприятия.

Фото РУПП «Гранит».

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Наталья Лялюк

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