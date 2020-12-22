Личный прием граждан проведет заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк

23 декабря в Микашевичском горисполкоме с 10.00 до 12.00 часов личный прием граждан, их представителей и представителей юридических лиц по вопросам организации работы социальной сферы (образование, медицина, оздоровление и санаторно-курортное лечение, социальная защита, занятость, культура, спорт и др.) проведет заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Иосифович Борисюк.