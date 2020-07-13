Прямая линия

На вопросы граждан ответит заместитель председателя облисполкома Дмитрий Городецкий

L N Send an email 18 минут тому назад
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18 июля с 9 до 12 часов состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Дмитрием Николаевичем Городецким  по вопросам оказания услуг населению, бытового обслуживания, торговли, придорожного сервиса (в части торговли и общественного питания), защиты прав потребителей, работы организаций промышленности, в том числе своевременности выплаты заработной платы, качества и конкурентоспособности продукции промышленности, развития науки и инновационной деятельности, интеллектуальной собственности и др. волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте – 8 0162 21 31 21.
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L N

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