На вопросы граждан ответит заместитель председателя облисполкома Дмитрий Городецкий

18 июля с 9 до 12 часов состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Дмитрием Николаевичем Городецким по вопросам оказания услуг населению, бытового обслуживания, торговли, придорожного сервиса (в части торговли и общественного питания), защиты прав потребителей, работы организаций промышленности, в том числе своевременности выплаты заработной платы, качества и конкурентоспособности продукции промышленности, развития науки и инновационной деятельности, интеллектуальной собственности и др. волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте – 8 0162 21 31 21.