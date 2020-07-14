«Прямую линию» проведет заместитель председателя райисполкома Владимир Ковалевич

18 июля с 9.00 до 12.00 часов «прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя Лунинецкого районного исполнительного комитета Владимир Михайлович Ковалевич по вопросам работы социально-экономического развития района, работы предприятий и организаций промышленности, транспорта (железнодорожного, автомобильного и речного), торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Вопросы можно задать по телефону (801647) 3 13 70.