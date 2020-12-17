Санкции против Беларуси бьют по их авторам

Наши оппозиционные СМИ не скрывают раздражения. Санкционные списки готовились ЕСовцами в обстановке строгой секретности, роль «змагаров» ограничивалась при этом лишь «очерчиванием направлений». Полный список попадающих под санкции до вчерашнего дня не публиковался. Обнародование же его повергло «змагаров» в шок. Один из них, театрал и исполнительный директор Creative Politics Hub Николай Халезин,был просто вне себя:

– Для меня это выглядит как насмешка. Самое ужасное, что над этими кейсами работало огромное количество людей – журналистов, расследователей, сотрудников различных спецслужб. Много людей поработало над тем, чтобы предоставить Евросоюзу самый полный список. Мне просто смешно, что сделал Евросоюз. Гора родила мышь. Какая-то крыса будто специально убрала все субъекты, которые могли бы нанести вред Лукашенко… Сейчас мы немного не понимаем, что делать дальше, и это происходит от непонимания вещей, которые происходят внутри Евросоюза.

Впрочем, сомнительные умственные способности и компетентность авторов списка прослеживается во всем. И прежде всего – в незнании простых истин, которые просто и доступно разъяснила финская газета HBL: «Большое количество введенных США санкций привело к тому, что глобальные игроки стали разрабатывать новые модели и формы деятельности, позволяющие противостоять штрафным мерам. Другие экономические силы будут все больше наращивать мощь, чтобы упрочить свою международную и глобальную позицию, пока США сами подрывают собственную экономическую гегемонию».

То же самое иностранные обозреватели говорят про санкции Запада в отношении Беларуси. «Новые санкции – свидетельство беспомощности, – отмечает немецкая Die Tageszeitung. – Они отвлекают от проблем вместо того, чтобы их решать. С санкционной политикой ЕС – беда. Никакой четкой стратегии не просматривается, а о положительном воздействии и говорить не приходится».

Скорее даже наоборот. Директор Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов в своем телеграм-канале указывает на неожиданный для Запада эффект антибелорусской политики:

– По факту протесты вообще привели к усилению государства как раз в преддверии той нестабильности, что настает в мире в 2021 году. Теперь осталось провести смену поколений лидеров через усиление значения Национального собрания – и государство полностью готово, отмобилизовано к новой холодной войне.

И это при том, напоминает политолог Александр Шпаковский, что европейские лидеры предоставили «цветной революции» в Беларуси всю возможную поддержку – финансовую, информационную и политическую:

– На поддержку так называемого гражданского общества и других структур, активно участвовавших в подготовке государственного переворота, были выделены десятки миллионов долларов. Вопрос в том, что проект «цветной революции» в Беларуси терпит поражение. Это не могут не понимать в европейских столицах.

Но наше государство почивать на лаврах победителя не намерено. Белорусские парламентарии рассматривают возможность принятия в течение года закона об иностранных агентах, аналогичного тому, что уже действует в России – для защиты белорусского суверенитета. Новый закон позволит отделять конструктивное сотрудничество от попыток вмешательства извне, пояснил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Андрей Савиных:

– Дело в том, что общественные организации или группы по интересам, которые получают финансирование из-за рубежа, в результате работают не для развития Республики Беларусь и не в интересах белорусских граждан, а проводят определенную внешнюю повестку дня. Это может наносить ущерб либо снижать эффективность развития нашей страны. Вне всякого сомнения, вся эта деятельность должна четко регулироваться и быть понятна.

Как понятно, кстати, и недавнее решение американских коллег. На этой неделе сенат конгресса США утвердил Джули Фишер на должность посла в Беларуси. Дата прибытия Фишер в нашу страну пока не известна, но очевидно, что вручать верительную грамоту будет она действующему Президенту. Тем самым будет поставлена еще одна жирная точка в спорах вокруг легитимности и признания.

Правда, остается еще один риторический вопрос: почему Запад, на словах постоянно акцентируя внимание на необходимости соблюдения прав человека, предоставления гарантий сохранения суверенитета другим странам, на деле ведет себя совершенно иначе?

Прерванный акт

Судьба «Акта о демократии, правах человека и суверенитете», который собирался принять сенат США, не определена. До Нового года уходящие на каникулы конгрессмены принять его не успевают, а после утверждение может затянуться из-за переходного периода, связанного с передачей власти новому президенту.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

ЕС и США вводят ограничения в одностороннем порядке вне санкций Совбеза ООН. В связи с этим не раз поднимался вопрос об их соответствии нормам международного права.

Максим Осипов. Коллаж Максима Шнипа.

“СБ”.