7 основных вопросов, касающихся выборов

Ответить на них попросили председателя районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь Александра Громыко.

Какие документы должен иметь при себе избиратель, который пришел на участок для голосования?

Избиратель должен предъявить паспорт или справку органов внутренних дел о его потере, для военнослужащих срочной службы — военный билет. Бюллетень может быть выдан на основе служебного удостоверения госслужащего, студенческого билета, пенсионного удостоверения с фотографией или водительских прав.

Можно ли проголосовать за другого человека по его просьбе, учитывая состояние здоровья?

Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других, в том числе по доверенности, не допускается. Если по состоянию здоровья человек не может прийти в помещение для голосования, он имеет право самостоятельно или через других лиц обратится до 18.00 в день выборов в участковую комиссию с просьбой об организации голосования по месту нахождения. Оно организуется только в день выборов не менее чем двумя членами участковой комиссии.

Если избирателю исполнилось 18 лет в день выборов?

Он имеет право проголосовать за кандидата в Президенты Республики Беларусь. Если такой гражданин не включен в список избирателей, его включат дополнительно.

Хочу пойти в кабинку для голосования вместе с мужем.

В Конституции и Избирательном кодексе прописано, что выборы являются тайными, потому несколько человек не могут одновременно заходить в кабинку для голосования. Если же избиратель не имеет возможности самостоятельно заполнить бюллетень, он может воспользоваться помощью другого лица (о чем делается запись в списке) за исключением членов участковой и вышестоящих комиссий, кандидатов в Президенты и их доверенных лиц, наблюдателей и представителей СМИ. Для самостоятельного голосования людей с нарушением зрения предусмотрены трафареты, а также увеличительное стекло (лупа).

Как проголосовать по месту фактического места жительства, если зарегистрирован в другом городе?

Граждане Беларуси голосуют по месту регистрации – постоянной или временной. Однако в случае подтверждения проживания не по нему (пример, при предъявлении договора купли-продажи, аренды или найма жилого помещения) бюллетень может быть выдан с сообщением об этом в участковую комиссию того населенного пункта, где зарегистрирован гражданин.

В каком случае бюллетень считается недействительным? Что делать, если испортил его?

Недействительным признается бюллетень: неустановленного образца (отличается размером, цветом, качеством бумаги, печатным шрифтом и т.п.); если на обратной стороне отсутствуют подписи членов участковой комиссии (не менее двух), а также тот, где знак поставлен более чем в одном квадрате или ни в одном из них.

Если избиратель испортил бюллетень, он имеет право обратиться к членам участковой комиссии с просьбой выдать новый взамен.

Как будет организовано наблюдение на участках?

В основной день голосования по решению Центральной избирательной комиссии на участках будет не более 5 наблюдателей, во время досрочного голосования — не более 3.

Наблюдатель имеет право присутствовать на участке, следить за выдачей бюллетеней, ходом голосования (в том числе по месту нахождения избирателей) и подсчетом голосов.