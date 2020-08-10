Выборы 2020

ЦИК обновил предварительные данные о результатах голосования на выборах Президента

L N Send an email 2 дня тому назад
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ЦИК обновил предварительные данные о результатах голосования на выборах Президента Беларуси, сообщает БЕЛТА.

 

Так, у действующего главы государства Александра Лукашенко 80,08% голосов (его поддержали 4 659 561 избиратель). За Светлану Тихановскую, по обновленным данным, проголосовали 10,09% (587 411), Анну Канопацкую — 1,68% (97 552), Андрея Дмитриева — 1,21% (70 613), Сергея Черечня — 1,15% (66 695), против всех — 4,6% (267 628).

 

Число избирателей, принявших участие в голосовании, — 5 818 965. Явка в целом по стране составляет 84,27%. В Брестской области проголосовали 92,14% избирателей от общего числа включенных в списки по региону, в Витебской — 82,69%, Гомельской — 89,7%, Гродненской — 88,62%, Минской — 84,79%. В Могилевской области проголосовали 90,79% избирателей, в Минске — 67,26%.

 

Как сообщала сегодня на брифинге председатель ЦИК Лидия Ермошина, по мере подготовки заседания Центризбиркома по итогам выборов данные голосования будут уточняться.

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