ЦИК обновил предварительные данные о результатах голосования на выборах Президента Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Так, у действующего главы государства Александра Лукашенко 80,08% голосов (его поддержали 4 659 561 избиратель). За Светлану Тихановскую, по обновленным данным, проголосовали 10,09% (587 411), Анну Канопацкую — 1,68% (97 552), Андрея Дмитриева — 1,21% (70 613), Сергея Черечня — 1,15% (66 695), против всех — 4,6% (267 628).

Число избирателей, принявших участие в голосовании, — 5 818 965. Явка в целом по стране составляет 84,27%. В Брестской области проголосовали 92,14% избирателей от общего числа включенных в списки по региону, в Витебской — 82,69%, Гомельской — 89,7%, Гродненской — 88,62%, Минской — 84,79%. В Могилевской области проголосовали 90,79% избирателей, в Минске — 67,26%.

Как сообщала сегодня на брифинге председатель ЦИК Лидия Ермошина, по мере подготовки заседания Центризбиркома по итогам выборов данные голосования будут уточняться.