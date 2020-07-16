ЦИК утвердил график выступлений кандидатов в Президенты на радио и телевидении

Постановлением Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов № 101 от 14 июля 2020 года утверждены графики распределения эфирного времени, предоставленного для предвыборных выступлений кандидатов в Президенты Республики Беларусь.

Выступления в эфире телеканала «Беларусь 1» Дата выступления Время выступления Кандидат в Президенты Республики Беларусь 21 июля 2020 г. 17.00-17.30 Тихановская Светлана Георгиевна 17.30-18.00 Канопацкая Анна Анатольевна 18.00-18.30 Черечень Сергей Владимирович 18.30-19.00 Дмитриев Андрей Владимирович 28 июля 2020 г. 17.00-17.30 Черечень Сергей Владимирович 17.30-18.00 Дмитриев Андрей Владимирович 18.00-18.30 Тихановская Светлана Георгиевна 18.30-19.00 Канопацкая Анна Анатольевна