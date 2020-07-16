Выборы 2020
ЦИК утвердил график выступлений кандидатов в Президенты на радио и телевидении
Постановлением Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов № 101 от 14 июля 2020 года утверждены графики распределения эфирного времени, предоставленного для предвыборных выступлений кандидатов в Президенты Республики Беларусь.
Выступления в эфире телеканала «Беларусь 1»
|Дата выступления
|Время выступления
Кандидат в Президенты Республики Беларусь
|21 июля 2020 г.
|17.00-17.30
|Тихановская Светлана Георгиевна
|17.30-18.00
|Канопацкая Анна Анатольевна
|18.00-18.30
|Черечень Сергей Владимирович
|18.30-19.00
|Дмитриев Андрей Владимирович
|28 июля 2020 г.
|17.00-17.30
|Черечень Сергей Владимирович
|17.30-18.00
|Дмитриев Андрей Владимирович
|18.00-18.30
|Тихановская Светлана Георгиевна
|18.30-19.00
|Канопацкая Анна Анатольевна
|Выступления в эфире Первого национального канала Белорусского радио
|Дата выступления
|Время выступления
|Кандидат в Президенты Республики Беларусь
|20 июля 2020 г
|8.00-8.30
|Тихановская Светлана Георгиевна
|8.30-9.00
|Дмитриев Андрей Владимирович
|22 июля 2020 г
|8.00-8.30
|Канопацкая Анна Анатольевна
|8.30-9.00
|Черечень Сергей Владимирович
|27 июля 2020 г
|8.00-8.30
|Канопацкая Анна Анатольевна
|8.30-9.00
|Черечень Сергей Владимирович
|29 июля 2020 г
|8.00-8.30
|Дмитриев Андрей Владимирович
|8.30-9.00
|Тихановская Светлана Георгиевна