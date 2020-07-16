Выборы 2020

ЦИК утвердил график выступлений кандидатов в Президенты на радио и телевидении

L N Send an email 6 часов тому назад
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Постановлением Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов № 101 от 14 июля 2020 года утверждены графики распределения эфирного времени, предоставленного для предвыборных выступлений кандидатов в Президенты Республики Беларусь.

Выступления в эфире телеканала «Беларусь 1»

Дата выступленияВремя выступления

Кандидат в Президенты Республики Беларусь

21 июля 2020 г.17.00-17.30Тихановская Светлана Георгиевна
17.30-18.00Канопацкая Анна Анатольевна
18.00-18.30Черечень Сергей Владимирович
18.30-19.00Дмитриев Андрей Владимирович
28 июля 2020 г.17.00-17.30Черечень Сергей Владимирович
17.30-18.00Дмитриев Андрей Владимирович
18.00-18.30Тихановская Светлана Георгиевна
18.30-19.00Канопацкая Анна Анатольевна

 

Выступления в эфире Первого национального канала Белорусского радио
Дата выступленияВремя выступленияКандидат в Президенты Республики Беларусь
20 июля 2020 г8.00-8.30Тихановская Светлана Георгиевна
8.30-9.00Дмитриев Андрей Владимирович
22 июля 2020 г8.00-8.30Канопацкая Анна Анатольевна
8.30-9.00Черечень Сергей Владимирович
27 июля 2020 г8.00-8.30Канопацкая Анна Анатольевна
8.30-9.00Черечень Сергей Владимирович
29 июля 2020 г8.00-8.30Дмитриев Андрей Владимирович
8.30-9.00Тихановская Светлана Георгиевна

 

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