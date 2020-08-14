ЦИК утвердил итоги выборов: Президентом избран Лукашенко

ЦИК утвердил итоги президентских выборов. За действующего Президента Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей. Такие данные размещены на сайте Центризбиркома.

За Светлану Тихановскую проголосовали 10,12% избирателей, Анну Канопацкую — 1,68%, Андрея Дмитриева — 1,21%, Сергея Черечня — 1,14%, против всех — 4,59%.

Число избирателей, принявших участие в голосовании, — 5 818 955. Явка в целом по стране составляет 84,28%.

Сегодня состоялось заседание ЦИК, решением комиссии утверждены итоги выборов. Президентом Беларуси избран Александр Лукашенко, говорится в сообщении Центризбиркома.

БЕЛТА