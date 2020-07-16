ФПБ приняла заявление в поддержку Александра Лукашенко на предстоящих выборах

Такое решение было принято 15 июля на республиканском профсоюзном форуме, участниками которого стали около 400 профсоюзных активистов. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов.

– Сегодня здесь собрались представители со всей страны – со всех регионов, городов, представители предприятий и организаций всех отраслей экономики. И мы, организация трудящихся, приняли решение о поддержке на предстоящих выборах Александра Григорьевича Лукашенко. Это наше общее решение, – подчеркнул лидер национального профцентра Михаил Орда.

От имени самой массовой общественной организации страны он так же призвал всех граждан Беларуси сделать правильный и взвешенный выбор в пользу человека, который в любой ситуации отстаивает интересы нашего государства и народа. И тем самым сделать выбор в пользу сохранения стабильности и независимости нашей Родины.

– Наш Президент – это человек, который всегда был вместе с народом и всегда брал на себя ответственность за все, происходящее в стране. В основе всех его действий лежат понятные каждому белорусу принципы: справедливость, честность, принципиальность и открытость. И именно благодаря этому мы все с вами живем, работаем, растим детей в мирной, спокойной и независимой стране, – заявил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда. – Мы уверены, что сохранить и развивать нашу страну дальше мы можем только с нашим Президентом.