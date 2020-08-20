Горячим сердцем и холодным рассудком

В среду, в день Преображения Господнего, на площади имени Ленина собрался митинг в поддержку действующего Президента Беларуси. Народа было много. В разы больше, чем на протестной акции, которая проходила практически в то же самое время на улице Красной. Безусловно, среди оппонентов снова найдутся те, кто по заранее известному сценарию начнут вещать, что на митинг шли под принуждением и чуть ли не под угрозой увольнения. Поверьте, это не так.

Да, на площади было немало представителей трудовых коллективов, но еще больше – простых горожан. Кто-то спешил сюда по твердому убеждению, что в столь сложное для страны время нельзя оставаться в стороне, кто-то – из простого любопытства: мол, что нового скажут мне провластные структуры?

Микрофон был свободным. И вопреки мнению одного из закулисных мелких провокаторов, который, следуя известным технологиям, не гнушаясь неприкрытой лжи, убеждал присутствующих, что чуть ли не воочию видел, как выступающим раздавали заранее заготовленные бумажки, кроме иронической улыбки, такие заявления ничего не вызывали. Люди шли по зову сердца. Именно потому и выступления многих были искренними, трогательными и по-человечески близкими и понятными.

“Мы видели войну, вы не представляете, что это такое. И дай Бог, чтоб никто из вас не пережил тех ужасов, не изведал такого страха, не чувствовал голода. А сейчас мы снова оказались на грани, за которой может вспыхнуть новое лихолетье…” – обращались к младшему поколению те, чьи судьбы затонула война.

“Я – многодетная мама, у меня подрастают сыновья. Обращаюсь ко всем родителям – неужели мы допустим, чтобы они, наши девчонки и мальчишки, оказались в центре кровавых разборок, чтоб судьбы их были искалечены как раз в тот момент, когда только начинается жизнь?!”

“Оглянитесь вокруг – как красиво, чисто, уютно в наших городах и селах. В этом – вклад каждого из нас. Неужели позволим одним махом уничтожить все, что создавалось десятилетиями?! Давайте будем спокойными и рассудительными…”

“Каждый имеет право на собственное мнение, но высказывать его надо мирно. Необходимо искать компромисс и не идти в разрез с законом. А главное, нам надо работать, не допустить, чтоб в бездну рухнула наша Беларусь…”

Выступления сопровождались поддержкой и одобрительными возгласами присутствующих. Ваша покорная слуга тоже не удержалась от того, чтоб не выйти к микрофону, хотя изначально выступать не собиралась. Прозвучавшие слова во многом перекликались с обращением, которое есть на сайте.

Во время митинга за сценой ко мне несмело подошла молодая женщина. Назвалась Людмилой. Немного смущаясь, спросила, можно ли поговорить? Вытирая набежавшие слезы, сказала, что основную информацию черпает в интернете, но после сегодняшнего мероприятия стала искренне сомневаться, а все ли там, в “паутине”, правда? Ведь и в самом деле, семья, в которой растут двое детей, не считает себя бедной. По сути, это среднестатистическая счастливая семья. Есть благоустроенная собственная квартира, в магазине не думают, как было лет 15 назад, что покупать – хлеб или конфету ребенку, всего вдоволь. “Мы обеспечены и не завидуем ничему, не смотря на то, что нахожусь в отпуске по уходу за младшей, – искренне убеждала меня незнакомка. – Но сегодня я боюсь по вечерам, как было недавно, отпускать погулять старшую дочь. Уже три дня она сидит безвылазно дома. Страшно. Непонятно, что будет завтра. Кого слушать? Кому верить?”.

И правда, кого слушать? Как узнать, каких перемен жаждут участники протестных акций и что отстаивают те, кто оказался по ту сторону условных баррикад?

А слушать надо свое сердце. Не поддаваясь эмоциям, которые всегда были плохим советчиком, оглянуться вокруг. Беспристрастным взглядом оценить то, что имеем. Так ли все плохо? Так ли все убого и неприглядно, как стараются показать оппозиционные средства массовой информации? Оно, конечно, можно, как небезизвестный местный сайт, рассказывая о вчерашнем мероприятии, выложить снимки площади, когда задолго до начала народ там только собирался: дескать, вот их многолюдность! Те, кто видел, как было на самом деле, не поверят. А кто не видел?

На митинге неединожды звучал призыв “включить мозги”. Грубовато. Слишком откровенно. И все же – правильно! Включите мозги! Посмотрите вокруг! Да, проблемы есть. Но решать их – нам. Не забастовками, вгоняющими в кризис и нищету. Не вселенским ором, когда невозможно понять, чего хочет толпа. Не унижением друг друга, а стремлением уважать чужое мнение, даже если оно идет вразрез с вашим. А еще – умением слушать и слышать.