На Лунинетчине идет прием документов о выдвижении представителей в состав участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь.

По 21 июня политические партии, другие общественные объединения, трудовые коллективы организаций и структурных подразделений, группы граждан путем подачи заявлений вправе выдвигать своих представителей в состав участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь участков для голосования.

Порядок выдвижения регулируется статьей 35 Избирательного кодекса и разъяснен в постановлении ЦИК по выборам и проведению республиканских референдумов от 8 мая 2020 г. № 13 «О разъяснении применения положений Избирательного кодекса Республики Беларусь о порядке образования комиссий по выборам Президента Республики Беларусь в 2020 году».

Подать документы по выдвижению представителей можно по адресу: г. Лунинец, ул. Красная, 1, каб. № 213 (второй этаж). Время работы: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

20 и 21 июня прием документов будет осуществляться в кабинете № 213 (второй этаж) с 8.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).