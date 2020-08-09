Обстановка в государстве в период проведения президентских выборов из-под контроля не выйдет. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, отвечая на вопросы после голосования на выборах, передает корреспондент БЕЛТА.

«Из-под контроля ничего не выйдет. Это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти, не только Президента. Поэтому в этом вы можете нисколько не сомневаться, чтобы здесь ни планировали отдельные люди и прочее», — сказал Александр Лукашенко.

ЛУКАШЕНКО СЧИТАЕТ САМЫМ ВАЖНЫМ ПОДДЕРЖИВАТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ В СТРАНЕ Отвечая на вопросы журналистов, Президент в том числе затронул тему 33 задержанных ранее россиян.

По словам Президента, утром он заслушал доклад Государственного пограничного комитета: за последнее время во въезде в Беларусь отказано 170 гражданам. «Или фальшивые визы показывали, или вообще не могли объяснить, чего едут. Поэтому на границе контроль очень серьезный. Мы также усилили наблюдение в связи с последними событиями за белорусско-российским участком границы. Кстати, и там были люди, которых мы выдворили из страны», — отметил глава государства.

ПРЕЗИДЕНТ НЕ ВИДИТ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ КАКОГО-ТО ПРОТИВОБОРСТВА ПОСЛЕ ВЫБОРОВ «Мы предусматриваем всякие варианты», — отметил Александр Лукашенко. При этом он подчеркнул: нет оснований говорить, что страна будет ввергнута в какое-то противостояние после выборов.

ЛУКАШЕНКО НАЗВАЛ ЭЛЕКТОРАЛЬНУЮ КАМПАНИЮ 2020 ГОДА ОДНОЙ ИЗ САМЫХ СЛОЖНЫХ ДЛЯ НЕГО Журналисты спросили главу государства, считает ли он нынешнюю электоральную кампанию самой сложной для него. «Не сказал бы, что она самая сложная, но одна из самых сложных», — признался Александр Лукашенко.

ЛУКАШЕНКО: Я ГОТОВ К ДИАЛОГУ С ОППОНЕНТАМИ ВЛАСТИ, НО НА ПРОВОКАЦИИ ОТВЕТ БУДЕТ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ Глава государства отметил, что многие СМИ в Беларуси и те, кто за ними стоят, хотели мордобоя. Однако власть приняла пусть жесткие, но превентивные меры.

ЛУКАШЕНКО ОТМЕЧАЕТ НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ИНТЕГРАЦИОННЫХ СТРУКТУР ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ «Национализм и национальные интересы, мягко говоря, превалировали и превалируют», — констатировал Президент, характеризуя деятельность интеграционных структур в целом.

ЛУКАШЕНКО: НАХОДЯСЬ В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ, МЫ ВСЕГДА БУДЕМ СО ВСЕМИ СОТРУДНИЧАТЬ, НО НИ ПЕРЕД КЕМ НЕ ПРЕКЛОНЯЯСЬ Глава государства отметил, что Беларусь намерена взаимодействовать с другими государствами по всем направлениям.

ЛУКАШЕНКО ОБ ОЦЕНКАХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ: НЕ ХОТИМ, ЧТОБЫ О НАС ГОВОРИЛИ ПЛОХО, НО ИНТЕРЕСЫ НАРОДА ВАЖНЕЕ Глава государства подчеркнул, что хочет, «чтобы в стране было тихо и спокойно, чтобы можно было нормально растить детей, не оглядываясь по сторонам».

БОЛЕЗНЬ ИЗЛЕЧИМАЯ, НО ПРОТИВНАЯ — ЛУКАШЕНКО РАССКАЗАЛ О ЛИЧНОМ ОПЫТЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ КОРОНАВИРУСА По словам главы государства, молодежь, люди без сопутствующих заболеваний легко переносят эту инфекцию. А людям постарше следует, безусловно, соблюдать меры профилактики.

ЛУКАШЕНКО: НИКТО НИКАКИХ РЕПРЕССИЙ НЕ ПРЕДПРИНИМАЛ И ПРЕДПРИНИМАТЬ НЕ БУДЕТ «Никто никаких репрессий в нарушение закона не предпринимал и предпринимать не будет. Исполняйте закон. И исчезнуть всякие разговоры про репрессии или еще про что-то. Закон и только закон!», — подчеркнул белорусский лидер.

ЛУКАШЕНКО: ЕСЛИ КТО-ТО ЖДЕТ, ЧТО У НАС ИСПОРТИЛИСЬ ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ, ЗАБЛУЖДАЕТЕСЬ Глава государства отметил, что недавно упрекнул Россию в переходе с братских на партнерские отношения.

ЛУКАШЕНКО: У МЕНЯ АБСОЛЮТНАЯ УВЕРЕННОСТЬ, ЧТО МЫ СОБЕРЕМ ЭТОТ УРОЖАЙ «У меня абсолютная уверенность, что мы соберем этот урожай. У нас есть три дня на некий порог, который мы должны перешагнуть, достичь, — это 75%. Как только 75% убрали, 25% уже не проблема», — отметил Александр Лукашенко.

ЛУКАШЕНКО: НЕФТЬ И ГАЗ МЫ БУДЕМ ПОКУПАТЬ ТАМ, ГДЕ НАМ УДОБНО «Мы не должны быть зависимы от одной страны. Вы это прекрасно понимаете, — сказал белорусский лидер. — Поэтому мы сотрудничаем в том числе и с Польшей в этой части».

ЛУКАШЕНКО ОТВЕТИЛ НА ВОПРОС, КУДА МОЖЕТ СОВЕРШИТЬ ПЕРВЫЙ ВИЗИТ В СЛУЧАЕ ПОБЕДЫ НА ВЫБОРАХ Александр Лукашенко резюмировал: «Мы не будем совершать визит ради того, чтобы что-то продемонстрировать. Нам это не нужно».