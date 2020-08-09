«Из-под контроля ничего не выйдет»
Лукашенко о безопасности граждан во время президентских выборов
Обстановка в государстве в период проведения президентских выборов из-под контроля не выйдет. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, отвечая на вопросы после голосования на выборах, передает корреспондент БЕЛТА.
«Из-под контроля ничего не выйдет. Это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти, не только Президента. Поэтому в этом вы можете нисколько не сомневаться, чтобы здесь ни планировали отдельные люди и прочее», — сказал Александр Лукашенко.
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По словам Президента, утром он заслушал доклад Государственного пограничного комитета: за последнее время во въезде в Беларусь отказано 170 гражданам. «Или фальшивые визы показывали, или вообще не могли объяснить, чего едут. Поэтому на границе контроль очень серьезный. Мы также усилили наблюдение в связи с последними событиями за белорусско-российским участком границы. Кстати, и там были люди, которых мы выдворили из страны», — отметил глава государства.
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