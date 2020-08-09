Как проходят выборы в Лунинце?

Ровно в 8.00 принял первых посетителей избирательный участок номер 6. Расположен он в лунинецкой СШ №2.

Как отметил председатель участковой избирательной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь Николай Городковец, обстановка спокойная и праздничная. Выборы проходят в строгом соответствии с национальным законодательством.

Люди активно шли во время досрочного голосования, активно идут и в основной день. Убедились сами, что порой в кабинки была даже небольшая очередь. Идут семьями, подчёркивая, насколько важен этот день для земляков.

На участке работает миссия наблюдателей.

Активно голосуют и на других избирательных участках в городе и районе.

На избирательном участке №1 пик активности пришелся на 11-12 часов, люди выстраивались в очередь к кабинке.

Были и те, кто пришел отдать голос впервые. Тем, кому недавно исполнилось 18, первый секретарь райкома БРСМ вручила памятные сувениры.