Выборы 2020Новости района

Как проходят выборы в Лунинце?

L N Send an email 4 дня тому назад
176

Ровно в 8.00 принял первых посетителей избирательный участок номер 6. Расположен он в лунинецкой СШ №2.

Как отметил председатель участковой избирательной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь Николай Городковец, обстановка спокойная и праздничная. Выборы проходят в строгом соответствии с национальным законодательством.

Люди активно шли во время досрочного голосования, активно идут и в основной день. Убедились сами, что порой в кабинки была даже небольшая очередь. Идут семьями, подчёркивая, насколько важен этот день для земляков.

На участке работает миссия наблюдателей.

Активно голосуют и на других избирательных участках в городе и районе.

На избирательном участке №1 пик активности пришелся на 11-12 часов, люди выстраивались в очередь к кабинке.

Были и те, кто пришел отдать голос впервые. Тем, кому недавно исполнилось 18, первый секретарь райкома БРСМ вручила памятные сувениры.

 

Теги
Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of Житель Лунинецкого района выстрелил из ружья в знакомую

Житель Лунинецкого района выстрелил из ружья в знакомую

2 часа тому назад
Photo of На «Полесьеэлектромаш» работает студенческий отряд

На «Полесьеэлектромаш» работает студенческий отряд

3 часа тому назад
Photo of Красный Крест проводит благотворительную акцию перед началом учебного года

Красный Крест проводит благотворительную акцию перед началом учебного года

21 час тому назад
Photo of Путь насилия не приемлем для белорусского народа

Путь насилия не приемлем для белорусского народа

1 день тому назад

Тихановская призвала белорусов не противостоять милиции и не выходить на площади

2 дня тому назад
Photo of В Лунинецком районе два новых экипажа-тысячника

В Лунинецком районе два новых экипажа-тысячника

2 дня тому назад
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть