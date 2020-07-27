Какую реальность пытаются навязать молодежи в интернете?

Борьба за юношеские умы – уже не просто образное художественное выражение, а самая настоящая сегодняшняя объективная реальность, в которой из старшеклассников и студентов все чаще пытаются культивировать и взращивать поколение революционеров. Но разрушать – не создавать: именно поэтому общество и государство не должны дать погрузиться неопытной молодежи в опасную трясину уличного протестного движения.

Нельзя не заметить: в последнее время количество акций протеста по самым разным поводам прогрессирует. Понятно, что главным мотивом и катализатором этого всплеска являются предстоящие президентские выборы, на фоне которых раскручивается шоу «всенародного недовольства», где главные роли его прилюдного проявления заранее делегируются и отводятся преимущественно личностям, в силу возраста во всех отношениях – физиологическом, психологическом и профессиональном – еще незрелым.

Ненужное «геройство»

Согласно статье 35-й главного документа страны – Конституции – свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не нарушающая правопорядок и права других белорусских граждан гарантируется государством. Порядок проведения этих мероприятий определяется Законом «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь». К слову, законная возможность организации всех вышеназванных мероприятий предоставлена не только белорусским политическим партиям, профессиональным союзам и иным организациям, зарегистрированным в установленном порядке, но и самим гражданам Республики Беларусь, постоянно проживающим на ее территории, достигшим восемнадцатилетнего возраста и обладающим избирательным правом. Для этого необходимо пройти соответствующую предварительную процедуру, начинающуюся с подачи заявления в местный исполнительный и распорядительный орган, причем решение об отказе по тем или иным причинам может быть обжаловано в судебном порядке. Самое важное: организаторы обязаны постоянно присутствовать на проводимом мероприятии, обеспечивать соблюдение условий и порядка их проведения, безопасность людей.

Альтернатива закону в данном плане – самая что ни на есть циничная и безнравственная: «замутить» несанкционированную, а, следовательно, незаконную акцию, опираясь, в том числе, на молодежь – взбаламученную и дезориентированную, при этом наблюдая за происходящим на безопасном расстоянии. Увы, такой вариант уже не в новинку.

Не случайно закулисные и не скрывающие лиц первые фигуры протестного движения делают ставку на молодежь. Давят на юношеский максимализм, идеалы справедливости, романтизируют саму идею протеста, приравнивая и отождествляя ее с героизмом. Ну как не может привлекать внушаемая иллюзорная возможность без особого «напряга» быстро стать героем своего времени: всего-то надо лишь выйти на улицу, а что дальше – укажут через Интернет.

О чем молчат «режиссеры»?

Занимаясь обработкой еще не сформированного юношеского сознания, взрослые «режиссеры»-манипуляторы предпочитают не проводить среди тех, кого они используют, правовой ликбез. Не рассказывают о том, что ответственность за участие в уличных протестных акциях наступает уже с шестнадцати лет. Что такой, как правило, спонтанный, необдуманный и отнюдь не героический поступок может оставить пятно, портящее репутацию в последующий период взросления и становления: составление административного протокола, направление его в соответствующие инстанции, организацию индивидуально-профилактической работы соответсвующими органами внутренних дел и образования. Что, ввязавшись в массовые беспорядки, можно стать фигурантом уголовного дела. Что верхняя планка наказания за особую рьяность в подобных постановочных полит-спектаклях очень высока. Согласно статье 293 УК РБ участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти, наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Нет резона у организаторов – координаторов – провокаторов просвещать несмышленую молодую поросль и по другим особенностям псевдо-борьбы: вряд ли будет упомянут тот факт, что оказание сопротивления при задержании и игнорирование требования сотрудников милиции может быть расценено как неповиновение законному распоряжению должностного лица при исполнении им служебных полномочий. А ведь неприятности можно нажить, даже оказавшись в ненужное время в ненужном месте – то есть, придя туда просто посмотреть из любопытства. Как это и произошло недавно с частью задержанных на таких акциях несовершеннолетних граждан в нашей области.

Как пояснили «Заре» в прокуратуре Брестской области, за нарушение установленного порядка, проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, совершенное их участником, а равно публичные призывы к организации или проведению перечисленных мероприятий с нарушением установленного порядка, если в этих деяниях нет состава преступления, предусмотрено взыскание в виде предупреждения, или наложения штрафа в размере до тридцати базовых величин, или административный арест. Учитывая, что в действиях задержанных в Бресте подростков состав правонарушения отсутствовал, с ними побеседовали и передали родителям. Остается надеяться, что в дальнейшем урок пойдет впрок.

Но есть среди них молодежь и постарше – от 18 до 25 лет, которая реальность последних десятилетий, когда Беларусь в экономике, здравоохранении, возрождении культуры, спорте и других сферах добилась серьезных результатов, в упор не замечает, а руководствуется на сей счет информацией из виртуальных источников. С негативом от различных телеграм-каналов, местных оппозиционных СМИ и вещающих из-за границы интернет-ресурсов их неокрепшие умы справиться не могут. Не подвергая этот поток грязи критическому осмыслению, некоторые молодые люди даже не замечают, что прямо у них на глазах в Беларуси царят чистота и порядок, взаимоуважение и доброжелательность, а не нищета и озлобленность. Почему так? Просто не помнят они тех лихих 90-х, когда преступность зашкаливала, когда в магазинах полки зияли пустотой, а зарплаты в эквиваленте 30 – 40 долларов и вовсе были нормой. Так, может, не стоит вестись на россказни и призывы интернет-агитаторов, а хотя бы поговорить со взрослыми, понять, что изменилось в стране за четверть века. Да и просто «вынырнуть» из смартфона – и широко открыть глаза. Новые микрорайоны, детские сады и школы, Западный обход, сохраненные, реконструированные и оснащенные больницы и поликлиники, тысячи зарегистрированных индивидуальных предпринимателей – вот реальность сегодняшнего дня, а вовсе не монотонная ежедневная лента плохих новостей из сомнительных интернет-источников, которые пытаются подогреть ситуацию в стране и заработать на этом.

Словом и делом

«Различной протестной пропаганды сейчас очень много, с инструкциями, видео, теорией, практикой. Пожалуй, больше, чем когда-либо в истории. Да и возможности координации такие, что любые революционеры прошлого душу продали бы за 10 процентов тех возможностей, которые есть сейчас. Сломать свою жизнь очень просто, но самому это делать точно не стоит. И если вы соберетесь сходить на подобную акцию, даже просто посмотреть, перед тем, как идти, подумайте о том, что отмерянное вам время может пойти в обратную сторону», – предупреждает в статье «Вы – уголь в топку революции» на сайте sb.by автор Юрий Терех.

«Особенности молодежной психики изворотливо используют политические ловкачи, у которых опция «совесть» неработающая – выключена за ненадобностью. Обезопасив себя за границей, они кличут через телеграмм-каналы выходить на улицы. При этом меньше всего думают о судьбах тех, кого сознательно подставляют под опасность, чьи жизни могут сломать их призывы. Провокация, но под видом квеста, игры – на эту развлекуху ведется именно молодежь. И все это под поощрительный визг и очередные вводные телеграмм-каналов. Ради чего?», – задается резонным вопросом Игорь Гончарук в публикации «О чем поговорить с сыном?».

Но чтобы профессиональный журналистский глас оказался не только услышанным молодым поколением, но и воспринятым в качестве ценной рекомендации, видимо, только убедительных слов недостаточно. И тут впору подобно философу и литературному критику Чернышевскому задаться извечным вопросом – что делать?

В данном плане руководств к действию как минимум несколько. Первое – новые поколения необходимо ориентировать на то, что активная гражданская позиция может и должна выражаться в самых разных формах – общественных созидательных, а не протестных. Второе – с теми, кто только готовится вступить в самостоятельную взрослую жизнь, надо работать, в хорошем смысле их максимально загружать, чтобы они не ощущали себя ненужными, предоставленными самим себе. «С молодежью нужно заниматься семье, школе, вузам. В Беларуси реализуется много проектов с участием молодых людей, а мы, взрослые, должны подталкивать, помогать, чтобы они не стеснялись, вовлекать их в конструктивные мероприятия. Важно, что набирает обороты волонтерство и уже невозможно представить ни одно крупное культурное или спортивное мероприятие без участия молодежи. Отрадно, что развивается экологическое и медицинское волонтерство», – констатировала на днях первый проректор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Светлана Коптева.

Молодежь – наше будущее, и выстраиваться оно должно планомерно, постоянно, с учетом интересов и потребностей поколений, идущих на смену. Этот вектор внутренней политики Беларуси был и остается в числе приоритетных.

Евгений ЛИТВИНОВИЧ