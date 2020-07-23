Выборы 2020

Конституционно-правовое регулирование выборов в Беларуси соответствует международным стандартам — КС

L N Send an email 1 день тому назад
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Конституционно-правовое регулирование избирательной системы Беларуси соответствует международным стандартам. Об этом журналистам заявил председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Петр Миклашевич подчеркнул, что белорусская избирательная система «урегулирована в соответствии с конституционно-правовыми принципами и соответствует международным стандартам». При этом совершенствование избирательного законодательства будет продолжаться. Председатель КС напомнил об озвученных ранее предложениях о том, чтобы уточнить для этого и некоторые положения Конституции. «Предложения состояли в том, чтобы активизировать роль политических партий в избирательном процессе. Для этого соответственно понадобится уточнить некоторые положения, связанные с реализацией конституционных избирательных прав», — отметил он.

Председатель КС напомнил, что Избирательный кодекс принимался в 2000 году. За это время правки в него вносились семь раз. «Некоторые изменения (КС проводит предварительный контроль конституционности законов, принятых парламентов, с 2008 года) были предметом конституционного рассмотрения. В своих решениях мы отмечали, что в Избирательном кодексе находят должное развитие конституционные принципы и нормы, связанные с избирательным процессом», — сказал Петр Миклашевич. Он обратил внимание, что в течение последних шести лет в Конституционный суд не поступало ни одного обращения, связанного с правовой неопределенностью или пробелами правового регулирования по вопросам, связанным с процедурой избирательного процесса. «Это говорит о достаточно качественном уровне избирательного законодательства», — подчеркнул глава КС.

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L N

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