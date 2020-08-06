Ложка цинизма в бочке романтизма

В воскресенье – выборы Президента Беларуси. Тема, в момент захватившая общество, резко поднявшая градус политизации. Такого накала страстей, пожалуй, не было с 1994 года. На слуху две фамилии, остальные кандидаты в тени.

Страна в ожидании. Причем в ожидании не столько самих выборов, а разных акций, различных провокаций, острием которых может выступить радикальная часть политизированной общественности.

Эмоции зашкаливают.

Но все-таки. Давайте еще раз попробуем взглянуть на ситуацию без эмоционального надрыва, попытаемся добавить здорового цинизма для анализа происходящих событий, чтобы не стать жертвой той накатывающейся волны романтического «желания перемен».

Золушка становится принцессой

В чем романтичность, а где-то и сказочность происходящего?

Три слабых женщины, молодых и красивых, никогда не бывших в политике, бросают вызов многолетнему «диктатору», за которым вся мощь государства. Главу триумвирата, Светлану Тихановскую, которая собственно и является кандидатом в Президенты, интернет-бойцы уже успели окрестить белорусской Жанной д’Арк и новой Эмилией Пляттер – патриоткой-литвинкой, погибшей в бою с москалями.

Постоянно в головы вбивается тезис о спонтанности объединения трех штабов кандидатов – Светланы Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Недешевые акции по продвижению образа кандидата из народа спонсируются якобы простыми белорусами, которые жертвуют из своих скромных доходов. К победе триумвират несет исключительно белорусская протестная волна, любые намеки на внешнюю управляемость гневно отсекаются. Главный оппонент действующего Главы государства на глазах становится уверенным в себе персонажем, политиком, угадывающим чаяния избирателя. Золушка становится принцессой.

Пазл не сложился идеально

А сейчас обещанная ложка цинизма. Под следствием находятся Бабарико и Тихановский. Цепкало на свободе. Почему же по регионам ездит не он, а его жена? Он спасал детей, ответят мне оппоненты. Но, положа руку на сердце, неужели детям комфортнее не с матерью, почему не Вероника, мать, спасала их?

Потому что авторы постановки изначально предполагали арест Валерия Цепкало белорусскими спецслужбами.

Тогда бы пазл сложился идеально: три кандидата в тюрьме, вместо них в борьбу вступили жены и соратницы. Однако сюжет пошел не так, как задумывали сценаристы. Тем не менее, от красивого сценария, где главные роли принадлежат жертвенным воительницам, решено было не отказываться: уж больно он хорош.

Он действительно хорош: ведь позволил вывести на площади белорусских городов где-то сотни, а где-то и тысячи простых сердобольных белорусов.

Что вывело этих людей на площади? Автор оппозиционного ресурса «Наша Нива», например, утверждает, что одной из причин поддержки является экономический кризис, такой же, как в 90-е годы.

В отличие от многих протестующих, которые в силу возраста не помнят 90-е, я помню. Поэтому выскажу субъективное мнение: говорить, что сейчас такой же кризис, какой мы пережили тогда – это сознательное мошенничество. Ресурсы, подобные «Нашей ниве», рассказывая о митингах Тихановской, с восторгом писали, что проблемой во время их проведения стала невозможность найти парковочное место рядом с местом собрания.

Действительно, проблема. В 90-е тоже было много митингов, но я не припоминаю, чтобы тогда писали о такой проблеме. Она появилась именно в годы правления Лукашенко.

Даром свой хлеб не едят

Справедливости ради надо сказать, что откровенно обездоленных тоже хватает на протестных пикетах. Кого не тронут кадры, на которых безногий инвалид поднимает на костыле флаг? Или ряды инвалидов-колясочников на встрече с кандидатом? Или сотни рук со светящимися в темноте телефонами под слова песни «Разбуры турмы муры»?

Такие кадры берут за душу. Что говорит о профессионализме политтехнологов, ведущих кампанию.

Кстати, раз уж заговорили о песне. Изначально на митингах звучал русскоязычный ее вариант, откровенно беспомощный, глубокая философия которого могла впечатлить разве что откровенного гопника. Затем стал все чаще звучать белорусский вариант, гораздо сильнее русского, в основе текста лежал перевод польского оригинала авторства Яцека Качмарского. Через какое-то время белорусский вариант был дополнен оригинальными вставками, которых не было в польском тексте.

Все это говорит в пользу того, что политтехнологи оперативно реагируют на различные нюансы, которые хоть как-то могут поспособствовать успеху. Работают отличники своего дела.

При этом в обращениях к государственным СМИ со стороны оппонентов высказывается следующая идея: мы понимаем, что вы зависимы, поэтому к вам просьба: просто не будьте отличниками. То есть, если мы не будем отличниками – им будет проще раскачать ситуацию.

И ее раскачивают. Создают иллюзию всемерной поддержки «кандидата протеста». Ютуб-каналы, зарубежное телевидение и сайты, блогеры, реклама по всем значимым социальным сетям.

Все это стоит больших денег. Откуда они у кандидата и ее подруг?

Не признаются. Но деньги действительно большие. Потому что те ребята из сопредельной страны, которые раскручивают образ, не будут работать за долю малую.

Бешеная пропаганда против наивного народа

В Послании к стране и народу Лукашенко назвал наш народ наивным. Есть этому, к сожалению, основания. Только наивные люди могут думать, что успешный бизнесмен, не менее успешные банкир и управленец вдруг так озаботились горькой долюшкой простого народа, что ради него пошли за решетку. Подобная мотивация не выдерживает критики.

Значит, есть другие причины. Значит, есть основания подозревать сговор с российской олигархией, целью которого является захват страны посредством процедуры выборов.

Не будем обольщаться и думать, что независимость является абсолютной ценностью для всех сограждан. К сожалению, актуальными остаются пророческие слова деятеля белорусского национального движения ксендза Винцента Годлевского, сказанные им перед началом Второй мировой войны: наш народ готов броситься в объятия первому, кто искренне или неискренне пообещает ему лучшую долю.

Идущие за триумвиратом надеются на лучшее, не задумываясь, почему российский олигархат, уже видящий себя победителем на белорусских выборах, должен обеспечить белорусам лучшую долю, если не обеспечил ее собственному народу?

Согласно социологическим опросам, более половины россиян положительно относятся к Александру Лукашенко, несмотря на бешеную пропаганду против него российских средств массовой информации. Не действует основной тезис: Беларусь – нахлебница России. Не действует по одной причине: субсидии белорусам идут не на яхты и увеселения олигархов, а на социальные проекты. Когда-то россиянин – участник одного из пресс-туров в нашу страну – сказал в беседе, что Беларусь – это пример того, как можно выжать максимум пользы при минимуме средств.

Апологеты триумвирата утверждают, что Светлана Тихановская на глазах превращается в общественного лидера. Как по мне, то такое мнение – большой аванс кандидату. Отсутствие харизмы, выступления по бумажке, один и тот же текст на всех встречах – вряд ли способствуют росту популярности. В Барановичах, где ей подарили на встрече икону, она откровенно опешила от такого подарка, не перекрестилась, не приложилась. Плохая реклама в глазах тех, кто ходит в храм.

Но на такие ляпы пиарщики акцентировать внимание публики не будут. Сейчас, похоже, их расстраивает то, что картинки протестов получаются слишком «пасторальными». Им не хватает брутальности. Крови. Нашей крови.

Поэтому сегодня так важно удержать ситуацию в мирном русле. Осознать, что в принципе не может рассматриваться в качестве лидера человек, который уже сегодня реально говорит о желании ослабить страну хотя бы возвращением к первому варианту Конституции 1994 года. А говоря еще более откровенно – представьте себе лидером страны человека, который пятнадцать лет был домохозяйкой, да еще со слабенькими президентскими полномочиями образца 1994 года? Да сама Тихановская хоть заглядывала в ту Конституцию, возвращения к которой желает? Что она помнит о девяностых, о времени действия той пресловутой Конституции?

Знают ли молодые брестчане, что такое Чеченская слобода, она же проспект Дудаева в Бресте? Что послужило причиной ее исчезновения? Что такое гиперинфляция, задержка зарплат, бандитизм на дорогах? А ведь все может вернуться, наша цивилизованность зачастую призрачна.

Поверьте, что анархия – гораздо хуже авторитаризма. А слабому неопытному президенту при несовершенном законодательстве ой как сложно будет удержать ситуацию. При таком варианте развития событий страна станет добычей разного рода авантюристов, только и мечтающих о подобном трофее.

Получат ли они ее? Зависит от нашего выбора.

Все – в сад

Оппонентам Лукашенко судьба сегодня сделала подарок в виде вызовов двадцатого года. Но оппоненты молчат, что не одна Беларусь переживает сегодня трудные дни, по традиции обвиняя во всех бедах исключительно Лукашенко. Всю мировую экономику ждет рецессия в ближайшие годы, при этом мы по прогнозам, будем еще не в худшей ситуации.

Практически каждая президентская кампания в Беларуси характеризовалась попыткой вмешательства внешних сил. Чаще это был коллективный Запад. Сейчас такому же соблазну поддается сосед на Востоке. И одни, и другие находят, в чем нас упрекнуть. Ситуация напоминает мне рассказ латвийской коллеги, с которой судьба свела несколько лет назад. Ее словами и подытожим.

Корреспондентка Latvijas Avize в нескольких фразах охарактеризовала трагизм истории маленькой страны, которая всегда вынуждена лицемерить перед лицом сильных соседей. «Сегодня одни нас упрекают в том, что латыши были красными стрелками, другие – за то, что поверили немцам. И никто не хочет понять, что все время мы хотели одного: ОСТАВЬТЕ НАС ВСЕ В ПОКОЕ».

Олег Кунец.