Выборы 2020

Лукашенко прибыл на митинг на площадь Независимости

L N Send an email 2 часа тому назад
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Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на митинг, который сегодня проходит в Минске на площади Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Лейтмотив митинга — сохранение спокойствия, мира и безопасности в Беларуси. «Кто дорожит всем тем, что мы создали за время независимости! Кто выступает против развала страны! Все, кому дорога наша светлая и любимая Беларусь! Все — на митинг», — анонсировали накануне мероприятие его организаторы.

Глава государства поблагодарил участников митинга, жителей каждой области, которые приехали сегодня в Минск на площадь Независимости. «Спасибо вам, гомельчане: мы прожили с вами четверть века трудных лет, и вы меня никогда не подводили. Спасибо вам, земляки-могилевчане и витебчане. Спасибо вам, жители Бреста и Брестской области, где прошли самые трудные годы моей молодости — военные годы. Спасибо вам, гродненцы: именно тогда, в середине 1990-х, мы начали свою предвыборную кампанию с вас. Спасибо вам, минчане, за то, что вы четверть века терпите меня, человека, приехавшего к вам из провинции», — эмоционально высказался Александр Лукашенко.

«Я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили, хотя и не без этого. Вы приехали сюда, чтобы впервые за четверть века вы смогли защитить свою страну, независимость, свои семьи, жен, сестер и детей!» — заявил Президент.

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L N

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