Майдан, говорите? Тайное становится явным

Сценарий повторяется. Как ни пытались уверить всех противники действующей власти в своих мирных намерениях, но чем ближе день выборов, тем всё явнее становятся их истинные намерения. Майдан готовился и продолжает готовиться, несмотря на то, что от него, улыбаясь, публично открещивались все лидеры спланированной кампании попытаться нанести удар по власти.

Живущий в Польше блогер как в прошлом ноябре призывал народ выйти на площадь, точно так поступил и сейчас. Декларирует вроде бы мирные протесты, но это только с первого взгляда. Сценарий, написанный заранее, уже известен. По его указке сторонники оппозиции должны выйти на площади завтрашним вечером, чтобы подвести итоги выборов. В последующие дни – опять несанкционированные сборища, якобы для того, чтобы праздновать победу. То есть победа заведомо предрешена, реальные итоги выборов особо не волнуют, в ход пошли громкие заявления о том, что они уже победили.

Успокойтесь, сторонники засевшего за бугром блогера: народ сам разберется, с кем он идет и что ему нужно – мир и спокойствие или хаос на ближайшие годы, туманное будущее и перспектива оказаться под чьим-либо каблуком.

Кстати, вроде бы мирное послание блогера местные активисты уже расшифровали, как от них требуется: в некоторых сообществах в мессенджерах сразу же сигнал восприняли как руководство к организации беспордяков. Речь уже идет о коктейлях Молотова, угрозах в адрес правоохранительных органов и открытому насилию.

«Для начала нужно выйти на улицы, а там действовать по обстановке», «Заготовил уже бензин и бутылки», «Пора группу организовывать, валить скотов. В телеге есть исполнители. Надо только скинуться всей страной и валить мразей», — вот такие «мирные» обсуждения, перемежающиеся откровенной нецензурщиной для пущей бравады и воздействия на молодежь в интернете.

Как вам такие сообщения? Как считаете, нормальный человек пойдет за призывом такого отморозка? Если мозгов нет, это не значит, что они отсутствуют у АДЕКВАТНОГО БОЛЬШИНСТВА белорусского народа. Причем АБСОЛЮТНОГО большинства. А суть таких безмозглых агитаторов видна по их лексике. Ни ума, ни воспитания с культурой, ни адекватного восприятия действительности. Хаос из своей бестолковой головы они пытаются перенести на наши чистые и аккуратные улицы, на которых им не место.

А как вобще понять призыв не жалеть «литёх и палковников», жечь их авто и дома? И это при том, что представительницы «женского трио» продолжают вещать в интернете о том, что милиция и армия будут с ними. Получается, в ютубе милые улыбки, а в мессенджерах – нож за спиной для тех, кто готов при любой опасности защищать страну. Не заболтаете и не запугаете! Но за всё это завтра придется отвечать по всей строгости закона. И за призывы к насилию, и за оскорбления, и за провокации на улицах.

Поборники перемен ради перемен в очередной раз пытаются создать иллюзию всеобщего недовольства, собрав считанные проценты от населения городов на площадях, чтобы заявить о своем большинстве. Если бы действительно было так, как они пытаются заставить думать людей в интернете, то площади давно были бы полны народу – и утром, и днем. Но народ провести не так просто, хотя такие сценарии и реализовывались в ряде стран. Белорусы семь раз всё взвесят, прежде чем кинуться в незнакомый им омут.

А тем, кто пытается баламутить людей и запугивать милицию следует крепко подумать головой: что же действительно будет завтра в мирной и спокойной Беларуси. И еще раз задуматься о своей ответственности за возможные действия на площадях. Хотя те, кто туда призывает, в большинстве своем сидят в сопредельных странах. А отвечать по закону будут те, кому они промыли мозги. Со временем мозги, конечно, станут на место, но за свою глупость будет мучительно больно…

Леонид КОРОТКОВ