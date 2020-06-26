Выборы 2020

Макей подтвердил намерение Беларуси пригласить международных наблюдателей на выборы

L N Send an email 14 минут тому назад
25

Министр иностранных дел Владимир Макей подтвердил намерение Беларуси пригласить международных наблюдателей на президентские выборы. Об этом он сообщил сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос журналиста, будет ли Беларусь приглашать международных наблюдателей на предстоящие выборы, министр сказал: «Да, будем. Мы запросили в Министерстве здравоохранения их мнение относительно эпидемиологической ситуации, о том, как нам действовать в случае приезда иностранных наблюдателей на выборы. На основании этой информации будем затем формулировать наши предложения»

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of Определен состав участковых комиссий

Определен состав участковых комиссий

2 дня тому назад
Photo of В Лунинце прошел пикет по сбору подписей за Андрея Дмитриева

В Лунинце прошел пикет по сбору подписей за Андрея Дмитриева

2 недели тому назад
Photo of Идет прием документов о выдвижении представителей в состав участковых комиссий

Идет прием документов о выдвижении представителей в состав участковых комиссий

2 недели тому назад
Photo of Принято решение об образовании участков для голосования на территории района

Принято решение об образовании участков для голосования на территории района

2 недели тому назад
Photo of Голосование на выборах Президента Беларуси пройдет в трех городах России

Голосование на выборах Президента Беларуси пройдет в трех городах России

3 недели тому назад
Photo of Состоялось первое заседание районной комиссии по выборам Президента

Состоялось первое заседание районной комиссии по выборам Президента

25.05.2020
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть