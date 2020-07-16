Выборы 2020

МИД направил приглашения на выборы в адрес международных наблюдателей

L N Send an email 6 часов тому назад
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Министерство иностранных дел направило приглашения в адрес международных организаций, осуществляющих наблюдение за выборами. Об этом заявил журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Анатолий Глаз, сообщает БЕЛТА.

Представитель МИД, в частности, прокомментировал появившуюся информацию, что БДИПЧ ОБСЕ не планирует осуществлять наблюдение за президентскими выборами в Беларуси. Он ответил на вопрос, приглашала ли белорусская сторона наблюдателей.

«Да, честно признаться, решение БДИПЧ стало для нас разочаровывающей неожиданностью. Искренне надеемся, что оно будет пересмотрено. Ведь сегодня, точно в день после регистрации кандидатов, в полном соответствии с ранее сделанными публичными заявлениями МИД направил приглашения на выборы в адрес Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Содружества Независимых Государств и Шанхайской организации сотрудничества. Это наши традиционные партнеры по наблюдению за выборами. Мы ни на шаг не отступаем от своих заверений и обязательств, в том числе в рамках ОБСЕ», — заявил Анатолий Глаз.

Он подчеркнул, что Беларусь никогда не проводила выборы без наблюдения. «И в этот раз мы изначально были твердо намерены пригласить наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ после регистрации кандидатов. Об этом неоднократно говорилось публично, эта позиция доводилась до наших западных партнеров, а также до руководства Бюро и лично до Ингибьерг Гисладоттир. Мы полностью транспарентны в данном контексте, и все это можно перепроверить», — отметил пресс-секретарь.

Более того, ожидается, что в ближайшие дни Национальное собрание направит приглашения в адрес парламентских структур, таких как Парламентское собрание Союза Беларуси и России, Межпарламентская ассамблея СНГ, Парламентская ассамблея ОБСЕ и Парламентская ассамблея Совета Европы.

«Конечно, ситуация с распространением коронавирусной инфекции внесла свои коррективы во многие сферы, в том числе в практику БДИПЧ по наблюдению за выборами. Такая ситуация сложилась впервые. Мы внимательно анализировали опыт других стран-участниц, в которых состоялись выборы в последние месяцы. В нынешних особых условиях в большинстве, если не во всех случаях, БДИПЧ разворачивало специальные наблюдательные миссии, состоящие из нескольких экспертов, — обратил внимание Анатолий Глаз. — Поэтому, разумеется, и у нас международным наблюдателям, как и другим участникам избирательного процесса, необходимо будет придерживаться определенных мер эпидемиологической предосторожности, которые были нами разработаны совместно с Министерством здравоохранения и ЦИК, соответствующих рекомендациям ВОЗ».

Представитель МИД подчеркнул, что Беларусь была и остается открытой для международного наблюдения и готова создать все необходимые условия для эффективной работы иностранных наблюдателей на предстоящих выборах.

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