Выборы 2020

На площади Независимости в Минске люди собрались на митинг в поддержку мира и спокойствия в Беларуси

L N Send an email 2 часа тому назад
175

В белорусскую столицу на митинг приехали жители со всех регионов Беларуси. Как объявили накануне организаторы мероприятия, оно проходит в поддержку спокойствия, мира и безопасности в Беларуси.

На площади собрались представители различных трудовых коллективов и организаций. Здесь видны флаги Министерства по чрезвычайным ситуациям, Федерации профсоюзов Беларуси, спортивного общества «Динамо», Коммунистической партии Беларуси. Люди скандируют: «Беларусь!»

На митинг также приехали высшие должностные лица и руководители государственных органов, в том числе председатель Совета Республики Наталья Кочанова и глава Администрации Президента Игорь Сергеенко.

Теги
Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of Лукашенко прибыл на митинг на площадь Независимости

Лукашенко прибыл на митинг на площадь Независимости

2 часа тому назад
Photo of ЦИК утвердил итоги выборов: Президентом избран Лукашенко

ЦИК утвердил итоги выборов: Президентом избран Лукашенко

2 дня тому назад
Photo of Путь насилия не приемлем для белорусского народа

Путь насилия не приемлем для белорусского народа

4 дня тому назад

Тихановская призвала белорусов не противостоять милиции и не выходить на площади

5 дней тому назад
Photo of ЦИК обновил предварительные данные о результатах голосования на выборах Президента

ЦИК обновил предварительные данные о результатах голосования на выборах Президента

6 дней тому назад
Photo of Предварительные итоги выборов: за Лукашенко — 80,23%

Предварительные итоги выборов: за Лукашенко — 80,23%

6 дней тому назад
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть