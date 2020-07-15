Общественная приемная кандидата в Президенты Республики Беларусь А.Г. Лукашенко начала работу в Лунинце

В Лунинце на базе общественной приемной РОО «Белая Русь» начала работу общественная приемная кандидата в Президенты Республики Беларусь А.Г. Лукашенко.

15 июля прием граждан здесь провел председатель райисполкома А.Н. Пачко. Первой на прием к Александру Николаевичу пришла жительница райцентра. Попав в тяжёлую жизненную ситуацию, женщина пыталась найти содействие в отсрочке погашения пени за несвоевременные коммунальные платежи. Поручение оперативно разобраться в ситуации получили районные службы.

Молодежные проблемы, актуальные для учащихся сельскохозяйственного колледжа озвучил заместитель директора учебного заведения Сергей Бекеш. Воспользовавшись возможностью, посетитель рассказал также о назревшем благоустройстве нескольких улиц в поселке Сельхозтехника. «Заасфальтировать их в этом году не обещаю, — сказал Александр Пачко.- А вот подсыпать и прогрейдировать постараемся».

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