Выборы 2020Новости района

Определен состав участковых комиссий

L N Send an email 7 секунд тому назад
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23 июня состоялось заседание районного исполнительного комитета, на котором были сформированы 55 участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь.

Первоначально на то, чтобы войти в их состав, претендовали 482 человека. Большинство — 290 — были выдвинуты общественными объединениями и политическими партиями, 108 — путем сбора подписей граждан, 84 — трудовыми коллективами.

Учитывая то, что членство в комиссиях предусматривает достаточно большой объем работы, некоторые из претендентов заранее сняли свои кандидатуры. При обсуждении остальных обращали внимание на образование, моральные качества человека, его общественную активность и жизненный опыт. В итоге членами участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь на Лунинетчине стали 436 человек. 

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L N

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