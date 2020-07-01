Определены места для осуществления предвыборной агитации в Лунинецком районе

В целях обеспечения условий для проведения предвыборной агитации в ходе избирательной кампании по выборам Президента Республики Беларусь районный исполнительный комитет определил места для проведения собраний вне помещений, митингов, и пикетов, организуемых кандидатами в Президенты Республики Беларусь или их доверенными лицами (решение от 29 июня 2020г. № 1097).

Проводить массовые мероприятия с целью осуществления предвыборной агитации разрешено в Лунинце на площадке у магазина «Западный» (ул. Красная, д. 185) и Микашевичах на площадке у магазина «Санта» (ул. Первомайская, д. 17В).

Этим же решением в населенных пунктах района определены помещения для проведения встреч кандидатов в Президенты Республики Беларусь, их доверенных лиц с избирателями, а также для предвыборных собраний, организуемых избирателями. Точные адреса можно узнать на сайте районного исполнительного комитета.