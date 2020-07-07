ПА ОБСЕ не сможет направить наблюдателей на президентские выборы в Беларусь — Савиных

Парламентская ассамблея ОБСЕ не сможет направить наблюдателей на президентские выборы в Беларусь. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Савиных прокомментировал планы Палаты представителей пригласить своих зарубежных коллег наблюдать за выборами в Беларуси. Он проинформировал, что «вопрос в настоящий момент решается».

«Я уже обсуждал это с Парламентской ассамблеей ОБСЕ. Безусловно, мы заинтересованы в приглашении наших коллег. Но Парламентская ассамблея ОБСЕ уже сказала, что не сможет направить своих наблюдателей. Это связано с эпидемиологической ситуацией», — пояснил Андрей Савиных.

Депутат выразил надежду, что удастся «пригласить парламентариев из СНГ или на двусторонней основе».

Выборы Президента Беларуси назначены на 9 августа.