Выборы 2020

Президентские выборы в Беларуси состоялись — ЦИК

Лунінецкія навіны Send an email 4 дня тому назад
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Президентские выборы в Беларуси состоялись, сообщила журналистам председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Лидии Ермошиной, барьер явки в 50% преодолели все регионы, кроме Минска. В Гомельской и Могилевской областях, по данным на 12.00, на избирательные участки пришли более 60% избирателей. «Сюда попадают и проценты, цифры досрочного голосования», — пояснила глава Центризбиркома.

Явка избирателей на президентских выборах на 12.00 составила 54,57%.

В Брестской области на избирательные участки пришли 50,3% избирателей от общего числа включенных в списки по региону, в Витебской — 56,49%, Гомельской — 66,06%, Гродненской — 52,99%.

В Минской области проголосовали 53,55% избирателей, Могилевской — 63,25%, в Минске — 43,01%.

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