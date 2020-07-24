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Приступили к дежурству участковые комиссии по выборам Президента Республики Беларусь

L N Send an email 6 часов тому назад
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24 июля на Лунинетчине приступили к дежурству участковые комиссии по выборам Президента Республики Беларусь. Каждый избиратель может проверить, включен ли он в список граждан, имеющих право участвовать в выборах, и правильно ли в списке указаны сведения о нем.

Сведения можно уточнить вплоть до 3 августа.

Время работы в Лунинце и Микашевичах в будни с 17.00 до 19.00 , в субботу – с 12.00 до 14.00, воскресенье – выходной.

Участковые комиссии, расположенные в сельской местности с понедельника по пятницу работают с 15.00 до 17.00, в субботу – с 12.00 до 14.00, воскресенье – выходной.

 

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L N

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