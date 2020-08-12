Члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь благодарят всех граждан, которые приняли участие в этом важнейшем событии.

Активное досрочное голосование и высокая явка в день выборов в очередной раз продемонстрировали неравнодушие белорусов к будущему страны и готовность взять на себя ответственность за ее судьбу.

Абсолютное большинство граждан поддерживает действующий курс на строительство сильного независимого государства, ключевым приоритетом которого является человек, его благосостояние и безопасность.

Мы категорически осуждаем попытки немногочисленных ангажированных групп расколоть общество и дестабилизировать обстановку в стране.

Нельзя допустить, чтобы молодежь Беларуси стала «разменной монетой» в желании раскачать ситуацию.

Каждый гражданин обязан соблюдать законы, а государство — обеспечивать правопорядок и спокойствие. Действия правоохранительных органов адекватны провокациям участников несанкционированных акций.

Путь насилия не приемлем для белорусского народа.