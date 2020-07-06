Выборы 2020

Регистрация кандидатов в президенты начинается в Беларуси

L N Send an email 2 минуты тому назад
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Регистрация кандидатов в президенты пройдет в Беларуси с 5 по 14 июля включительно. Такая информация размещена на сайте ЦИК.

Следующим этапом избирательной кампании станет предвыборная агитация. Так, не позднее 20 июля будут напечатаны общие плакаты с биографическими данными кандидатов в Президенты для размещения на участках для голосования, а также информационные материалы, которые направят избирателям.

Как сообщалось, документы для регистрации в Центризбирком подали семь человек. Это Виктор Бабарико, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Валерий Цепкало, Сергей Черечень.

Палата представителей назначила президентские выборы на 9 августа. По календарному плану досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Итоги Центризбирком должен подвести не позднее 19 августа. Второй тур, если в нем будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.

БЕЛТА

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L N

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