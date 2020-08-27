Страну не отдадим на растерзание Мордору!

Как ни крути, а сегодня мы переживаем исторический момент, новую, так сказать, веху в истории Беларуси.

Такого не ожидал никто, в том числе и многочисленные российские политические эксперты. Страну заметно тряхнуло. Даже коронавирус уже никто не замечает – про него просто забыли! Волна протестов прошла по всей стране. С чего бы это вдруг? Ведь так, как сегодня, белорусы, по правде сказать, никогда не жили. В каждом дворе – по автомобилю. У многих – добротные, красивые дома. Тех, кто привык работать на земле, не удивишь техникой для ее обработки. В магазинах – завались еды, одежды, других промышленных товаров. И главное – не сказать, что недоступно. Какого тогда рожна вам надо?

Похоже, хорошо жить кое-кому надоело. Забыли, как лет двадцать тому в магазин “Верас” два раза в неделю завозили вареную колбасу, и весь Лунинец стоял в очередях? Или, как в 60-е, этой колбасы не было вовсе, и даже с хлебом перебои были? Я уже не говорю про послевоенные годы, когда люди реально голодали…

Знаю, перестала устраивать фигура Президента. Поэтому и протестуем. Но, позволю себе заметить, ведь именно при этом Президенте мы пережили лихие 90-е и начало нулевых, выбрались из пропасти и потихоньку начали отстраивать страну. Посмотрите, как разительно поменялся Лунинец! Новый стадион, плавательный бассейн, ледовая арена, хорошие дороги, везде ухожено и чисто. И так – по всей стране!

Да, в Брестском регионе сложновато с работой – хорошо оплачиваемую найти непросто. Однако, кто хочет работать и зарабатывать – работают и зарабатывают! Правда, не столько, как, скажем, в Солигорске, много меньше, но никто не голодает, и у всех есть крыша над головой. Поликлиники и больницы работают. “Скорая” приезжает быстро. Спасатели без промедления приходят на помощь, милиция не дремлет. Ходи по городу хоть целую ночь! Никто тебя не остановит, не изобьет, не ограбит. Что не устраивает?

Однако, протестуем. И во всем виноват Президент, потому что хочется другого. А он есть, этот другой? Тот, кто потянет тяжелейший воз проблем, кто своей жизнью доказал способность решать в государстве сложнейшие задачи? На мой взгляд, нет его! Не будем даже брать во внимание неблагозвучные фамилии недавних претендентов на высокий пост, которые в приставке к слову “президент” неизменно вызывают улыбку. Пусть простят мне все банкиры, но лично я искренне сомневаюсь в их стремлении набивать не собственный, а карман народа. Пусть не обижаются на меня либералы, но я никогда не поверю, что со своей ориентацией на Запад они будут думать о простом человеке. Не стал бы я голосовать и за иных успешных, в общем-то, в этой жизни людей, для которых выборы – не более, чем еще одна возможность звучно заявить о себе, очередная, так сказать, “развлекуха”.

Осталась Света Тихановская с филфаковским дипломом Мозырского педуниверситета. Скажу честно, образования все-таки хочется посерьезнее. Лично я верю ее же словам, что она “была и осталась слабой женщиной”, по глупости ввязавшейся в какую-то непонятную аферу. Ведь у нее даже собственных убеждений не осталось. Этакая чеховская “душечка”, о которой белорусы говорят: “На чыім коніку еду, таму і песеньку спяваю”. Нам такой Президент нужен?

Лично мне – нет! Я осознанно голосовал за Александра Лукашенко, как бы кто ни стремился в этом усомниться. И меня вполне устраивает волевой и харизматичный лидер, способный дать отпор любому, кто посягает на нашу страну. Он опытный политический боец, кавалер ордена рыцарей Гроба Господня. Про это мало кто помнит, но это так! Данной награды удостаиваются люди, внесшие особый вклад в дело развития церкви и проповеди христианства. Перед ним открывались (и я уверен, не раз еще откроются) двери Ватикана! Заменить такую фигуру? На кого? Мы, что, враги своих детей и родителей-пенсионеров?

Все эти протесты и забастовки, навязанные нам Западом и координируемые оттуда же, до добра не доведут. Они реально способны дестабилизировать государство, чего, собственно, и добиваются наши недруги, уже сегодня начиная делить Синеокую. А ведь запас прочности у страны не так и велик. Мы – не богатая Россия, которая может себе позволить почти месяц не работать после каждого Нового года. Мы должны работать! Хотя бы потому, что у нас нет неисчерпаемых полезных ископаемых, а есть только руки и голова. Не бастовать, а работать. И чем больше и лучше мы будем работать, тем лучше будем жить. Надо, наконец, понять и принять эту простую истину.

Обстановка сегодня вокруг нашей Беларуси непростая. На севере и западе – учения войск НАТО, на юге – украинское «гуляй-поле», на востоке – русские олигархи и криминалитет, которые спят и видят, как будут делить лакомые куски после того, как падет Батька.

И все это – реальная опасность для нашего государства. Невольно приходит на ум трилогия Толкиена о властелине колец и всевидящем оке Мордора, страны темного властелина – этаком прототипе США. И ведь что за последние 20 лет этот Мордор натворил, всем известно. Как бы и нам не встать в эту скорбную очередь. А теперь скажите, как можно в такой грозной обстановке менять Президента и главнокомандующего на безликую фигуру?

Протестующие, обращаюсь к вам. Вам что, крышу снесло от возбуждения? Если мы сегодня потеряем Президента, то неизменно потеряем и страну! Вы этого хотите? Одумайтесь! Достаточно протестов и забастовок! Зачем усугублять ситуацию и действовать вопреки здравому смыслу? Сегодня мы все должны сплотиться, чтобы выстоять, чтобы нас не растоптал Мордор и не растащили на куски алчные соседи.

Да, нынче немало есть проблем, немало вопросов, на которые обязательно надо давать ответ. Не сомневаюсь, что такой ответ будет. Ведь разбираться в причинах, которые привели к таким серьезным последствиям, все равно придется. Но сегодня я призываю всех сплотиться вокруг Президента, не идти на поводу у Запада, постараться стабилизировать ситуацию, чтобы не потерять страну и наше в ней будущее.

Александр Старовойтов.