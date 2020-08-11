Выборы 2020

Тихановская призвала белорусов не противостоять милиции и не выходить на площади

L N Send an email 2 дня тому назад
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Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская записала видеообращение к гражданам Беларуси, в котором призвала к благоразумию и уважению закона, сообщает БЕЛТА.

«Уважаемые граждане Республики Беларусь, я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких», — сказала Светлана Тихановская.

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