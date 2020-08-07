У платформы свой подсчет…

В Беларуси голосование на выборах является тайным: контроль за волеизъявлением избирателей в ходе голосования запрещается. Но, видимо, кое-кому очень хочется переписать это законное конституционное право наших соотечественников: иначе говоря, сделать тайное явным. С этой целью недавно была запущена онлайн-платформа, цель которой – «обеспечить право каждого на свободное участие в честных выборах и получение достоверной и прозрачной информации о них». Однако за, казалось бы, благовидным предлогом явственно просматриваются совершенно иные мотивы.

Базируется упомянутая платформа на фундаменте тезиса «защиты своего голоса»: для этого требуется сфотографировать свой заполненный бюллетень и отправить снимок в чат-боты Viber и Telegram. Процедура быстрая и несложная, вместе с тем имеющая нехорошее свойство «оставлять след»: то есть раскрывать конфиденциальную информацию, предоставляя ее в распоряжение, по сути, неизвестно кому. А ведь не случайно специалисты Национального центра реагирования на компьютерные инциденты (CERT) предупреждают: достаточно один раз зарегистрироваться и один раз отправить что-либо со своего телефона в сеть или телеграм-канал, чтобы личные данные оказались в чужих руках.

На эту тему недавно высказался депутат Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, кандидат физико-математических наук, доцент Сергей Дик:

«Оставлять свои персональные данные на различных онлайн-платформах – очень опрометчивое решение со стороны интернет-пользователей. Ни один разработчик программы, приложения или сайта не может гарантировать стопроцентное сохранение этой информации. Утечка сведений может произойти из-за использования нелицензированного программного обеспечения либо же по вине системных администраторов, которые сделали их копию. После того, как злоумышленники получили нужную информацию, они смогут применять ее в своих целях».

Надо отметить, что зачастую сведения о себе мы добровольно сообщаем ритейлерам, получая взамен пластиковую карточку, открывающую доступ к разного рода скидкам и бонусам. Субъект хозяйствования при этом известен, и при возникновении каких-либо вопросов в любой момент к нему можно обратиться. В случае с названной платформой никаких преференций не предусматривается: речь идет лишь об имитации оценки честных выборов.

Подсчет голосов после закрытия избирательных участков в основной день голосования – как раз та самая процедура, где априори главенствует «человеческий фактор». Статистика складывается поэтапно, по «цепочке». Участковые комиссии передают данные в вышестоящие территориальные – городские, районные, областные, а те, в свою очередь – в ЦИК. Цифры с мест суммируются в общереспубликанские итоговые результаты электоральных предпочтений: какой процент голосов получил тот или иной кандидат. Но платформа – не избирком: узнавать и уточнять интересующую информацию как в целом, так и по отдельным моментам не у кого – визуальные изображения заполненных бюллетеней с «птичками» сваливают в некую общую виртуальную «яму», из которой можно черпать и выносить на суд в качестве истины что угодно.

Назойливо навязываемая электронная платформа может считаться инструментом морального принуждения, но никак не эталоном, отражающим честность и прозрачность президентских выборов: для этого необходим полный стопроцентный охват электората. Последнее озвученное число ее пользователей меньше общего количества избирателей в Беларуси, как минимум, в десяток раз: то есть, те же альтернативные кандидаты и те, кто находится за ними, скорее всего, планируют делать окончательные выводы после выборов на основании волеизъявления максимум десятой части граждан, обладающих избирательным правом и реализовавшим его. Да и эти статистические данные не выдерживают критики. 3 августа платформа, которая должна в четком онлайн-режиме отслеживать и регистрировать своих пользователей, при попытке привязать зарегистрированных к электронной карте Беларуси вдруг стала выдавать на всеобщее обозрение очень странные цифры – то 6 с лишним тысяч, то вообще более 600 миллиардов (!). После этого говорить о точной статистике уже не приходится. Налицо манипуляции цифрами, которые подгоняются создателями платформы для своих целей.

Впрочем, абсолютная точность для заказчиков, разработчиков и обслуживаемого персонала платформы – даже не второстепенная цель. Процитируем выдержки из публикации на сайте «Sb.by.Беларусь сегодня» «Вмешательство в наши выборы уже даже перестали скрывать»:

«Люди беспокоятся, что можно будет оформить Telegram и Viber на разные номера и слать фото одних и тех же бюллетеней». Читайте внимательно ответ: «Мы и не претендуем на стопроцентную точность. Невозможно распознать по мессенджеру, сколько лет человеку, является ли он гражданином Беларуси. Но если к платформе присоединится миллион или три миллиона человек, то погрешность в 1 – 2 процента будет допустимой».

Комментировать откровенную неправду – не самое интересное и приятное занятие: в реалиях отклонения в цифрах при задействовании «призраков»-ботов могут разниться в степени бесконечности. Из разрозненных сведений общая «картинка» складывается в единый цельный пазл. Сначала данная онлайн-платформа тайно создается за рубежом. Запускается в час икс. Надо полагать для того, чтобы сразу же по завершении избирательной кампании осуществить запланированный «вброс»: платформа заранее настроена выдать заказчикам нужную цифирь, объявив ее «истинной». И – будьте уверены – именно на основании произвольных вердиктов виртуальной платформы последует предсказуемый, на протяжении десятилетий неизменно повторяемый вердикт о непризнании официально объявленных результатов выборов и, соответственно, по такому поводу – их легитимности.

Наверняка многие хотели бы спросить радетелей за честные выборы: а по-честному ли оставаться далеко за территорией Беларуси, организуя и координируя здесь в разной степени активности противодействие установленным порядкам и действующей власти, вовлекая в этот откровенно дестабилизирующий мир и порядок процесс белорусского избирателя? Поэтому, следуя исконной проверенной народной мудрости, лучше семь раз подумать, прежде чем становиться на скользкую онлайн-платформу исполнения чьих-то чужих интересов.

Глеб МАЙСКИЙ