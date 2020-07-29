Уровень доверия к действующему Президенту составляет 78,1% — новый соцопрос Ecoom

Уровень доверия к действующему Президенту по-прежнему высок и составляет 78,1%. Об этом свидетельствуют данные проведенного аналитическим центром Ecoom по заказу ЗАО «Второй национальный телеканал» социологического опроса об электоральных настроениях и предпочтениях граждан, сообщает БЕЛТА.

Исследование проводилось с 23 по 27 июля методом телефонного опроса. Республиканская выборка составляет 1879 респондентов, статистическая погрешность не превышает 2,5-4%.

Согласно полученным во время опроса данным, участие в голосовании планируют принять в общей сложности 89,5% населения (по данным предыдущего замера 10-13 июля было 87,3%). При этом к возможности досрочного голосования в целом положительно относятся более половины населения — 61,4%.

На период проведения опроса электоральные предпочтения граждан в отношении кандидатов в президенты распределились следующим образом: Александра Лукашенко готовы поддержать 72,3% белорусов, рейтинги остальных не превышают суммарно 10%. Затруднились ответить 10,9%, не захотели отвечать — 3,1%, против всех — 3,7%.

При этом уровень доверия к действующему Президенту, который включает не только электоральный рейтинг, но и оценку социально-экономической политики главы государства, эффективности принимаемых им решений, составляет 78,1%.

В сравнении с предыдущим замером, который проводился аналитическим центром Ecoom 10-13 июля, зафиксированы некоторые изменения в электоральных предпочтениях граждан, которые связаны с тем, что Виктор Бабарико и Валерий Цепкало выбыли из президентской гонки, а часть их электората перешла в лагерь Светланы Тихановской. Косвенным стимулом выступило создание так называемого объединенного штаба упомянутых претендентов. В то же время количество неопределившихся осталось фактически неизменным (в общей сложности 12,6%), что позволяет судить о наличии определенной интриги относительно дальнейшей динамики рейтинга кандидатов.

Из источников информации о ходе избирательной кампании наибольшее доверие у населения при многовариантности ответов вызывают телевидение (65,4%), интернет-СМИ (43,2%), а также непосредственное социальное окружение (друзья, знакомые, родственники — в целом по стране 25,7%). При этом молодежь (лица от 18 до 29 лет) в большей степени доверяет информации из интернет-СМИ (62,2%), телевидения (25,8%), а также от социального окружения (28,5%).

Общий социальный фон электоральной кампании характеризуется преобладанием в обществе оптимистических настроений (62,8%). В то же время обеспокоенность и неуверенность в будущем высказывают 17,2%. Безразличие и равнодушие испытывают 5,5%.