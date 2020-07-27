Выборы-2020: кто и зачем хочет метить людей по их воззрениям?

И по сей день в литературе и кинематографе активно эксплуатируется образ «черной метки», впервые «запущенный в производство» писателем Робертом Стивенсоном в романе «Остров сокровищ». Кто бы мог подумать, что почти полтора века спустя аналогичный, только противоположного цвета, пиратский атрибут попытаются превратить в символ «свободного белорусского общества»?

Различия между художественным вымыслом, основанным на традициях и обычаях настоящих пиратов, и сегодняшними реалиями кардинальны, хотя они и не меняют общий смысл церемонии – «пометить» особых выбранных людей. Тогдашняя «черная метка» вручалась как атрибут, обозначающий обвинение, выдвинутое пиратским сообществом или отдельными пиратами одному из его представителей или группе в нарушении устава, порядков, правил и обычаев Берегового братства. Теперешняя «белая метка» предназначена тем, кто потенциально готов поддержать одного из альтернативных кандидатов в Президенты Республики Беларусь.

Ту самую пресловутую метку в виде белого браслета или ленты сегодня постоянно «раскручивает» в качестве модной «фишки» в электоральной среде участница объединенного штаба одного из кандидатов на должность Президента Республики Беларусь. Но, если ранее предлагалось изготавливать и надевать на себя такой «хэнд-мейд» непосредственно на избирательных участках в основной день голосования, то в последние дни звучат совсем иные хронологически видоизмененные призывы — использовать эти метки уже сейчас.

Если прислушаться, принять к сведению и последовать дамской просьбе – все просто: сделать подобное не затратное «украшение» из абсолютно любых доступных подручных средств, включая медицинский бинт или обыкновенную бумагу — в буквальном смысле дело минутное, надеть – тем более. Но что скрывается за этой кажущейся простотой? Не случайно данный предмет политической идентификации выбран с двойным умыслом: белая лента в равной степени олицетворяет символ, наглядно отображающий и протестное движение против действующей власти, и борьбу против насилия над женщинами.

Совершенно очевидно: выставляя белую ленточку в ипостаси флага перемен, объединенный штаб этого кандидата зарабатывает для максимального результата очки, параллельно пиарясь сразу на обеих названных рейтинговых темах. Судя по тому, что происходит, кандидату-женщине определена особая, с некоторым привкусом европейского феминизма вековой давности, зато очень почетная миссия — покончить с якобы имеющим место в Беларуси гендерным неравенством в пользу прекрасной половины человечества. Вот поэтому и звучат на пресс-конференциях громкие, не без провокационности, слова о мнимом второсортном положении женщин в Беларуси, которое пора срочно менять.

Прозвучавшие аксиомами тезисы на эту тему у не то, что знающего – обычного здравомыслящего человека вызовут, пожалуй, только легкую иронию и скепсис. Как можно доказывать, что Конституция в нашей республике написана для женщин, когда за основу основ всего взято равноправие? Согласно главному документу страны, женщинам обеспечивается предоставление равных с мужчинами возможностей в получении образования и профессиональной подготовке, в труде и продвижении по службе и/или работе, в общественно-политической, культурной и других сферах деятельности, а также создание условий для охраны их труда и здоровья. Супруги равноценны в семейных отношениях. Женщины и мужчины имеют право на равное вознаграждение за труд равной ценности.

Как могут всерьез восприниматься и заверения о том, что власть … боится женщин, когда они являются неотъемлемой ее частью, работая на высших государственных должностях, в исполнительных комитетах белорусских областей, городов, районов и сел? Достойна упоминания и следующая статистика: в нынешний состав Палаты представителей Национального собрания избраны 44 женщины – 40 процентов от общего количества.

Наши соотечественницы уже давно не ограничивают свою жизнь традиционной рутинной формулой домохозяек «кухня-дети-семья». Наиболее убедительным подтверждением тому – приближающаяся к финальной черте нынешняя избирательная кампания: ее проведение в значительной мере обеспечивается женщинами, работающими в территориальных и участковых комиссиях. Не возбраняется и баллотировка на высший государственный пост: Напомним, по итогам президентских выборов 2015 года кандидат Татьяна Короткевич вышла на второе место по количеству набранных голосов, опередив двух соперников-мужчин: Сергея Гайдукевича и Николая Улаховича. Сейчас в качестве официального зарегистрированного кандидата в Президенты Республики Беларусь выступают сразу две дамы.

Разумеется, чтобы победить, одних лишь ленточек и браслетов явно недостаточно. Да и сам ритуал не столь безобиден, как кажется на первый взгляд: уж слишком вызывающе — демонстративным получается это визуальное разделение на своих и чужих, лояльных и нелояльных, что никак не способствует гражданской солидарности и консолидации общества – скорее, наоборот. История раз за разом подтверждает тесную взаимосвязь каждой новой революции с новыми индивидуальными цветом и символикой: в подобном ракурсе призывы носить заявленные отличительно-опознавательные знаки отождествляются как минимум с прологом революционных перемен.

В любом случае позиционирование белых браслетов и ленточек как чего-то отличающего, индивидуального, своего является лишь повторением пройденного: в разные времена и в разных странах эта идея уже апробировалась и обкатывалась не однажды, а потому она не оригинальна, вторична, банально скопирована под кальку. Собственно, понятно уже сейчас: активисты упомянутого объединенного штаба продвигают своего кандидата к вершинам власти под обещание разрушить созданный ими же самими миф о пресловутой второсортности женщин в нашей республике. Вот только весьма призрачны и туманны перспективы государства, чье будущее видится преимущественно через призму разрушения легенд.

Ну и самое, пожалуй, важное в этой «ленточной» затее: для чего нужно метить людей? Чтобы разделить на своих и чужих? Вбить искусственный клин между теми, кто мирно ходит бок о бок по нашим улицам? Почему вообще воззрения людей предлагают выносить на публику? Всё это вовсе не так безобидно, как сейчас уверяют организаторы этой странной инициативы. Их цель – противопоставление, на котором в случае чего можно попробовать быстро разжечь конфликт. Уверен, наши люди дорожат миром и спокойствием в своем доме и уж точно способны отличить моду от заказа на политическое дефиле.

Глеб МАЙСКИЙ.