Выборы 2020

Явка избирателей за три дня досрочного голосования составила 22,47%

L N Send an email 3 минуты тому назад
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За три дня досрочного голосования явка избирателей на выборах Президента Беларуси составила 22,47%. Такая информация размещена на сайте ЦИК.

В Брестской области на избирательные участки пришло 20,45% избирателей от общего числа включенных в списки по региону, в Витебской — 21,18%, в Гомельской — 30,22%, в Гродненской — 20,05%, в Могилевской — 26,14%, в Минской — 20,84%. В Минске проголосовали 18,89% избирателей.

Общее число избирателей, включенных в списки, составляет 6 836 585 человек.

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L N

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