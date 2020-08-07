Явка избирателей за три дня досрочного голосования составила 22,47%

За три дня досрочного голосования явка избирателей на выборах Президента Беларуси составила 22,47%. Такая информация размещена на сайте ЦИК.

В Брестской области на избирательные участки пришло 20,45% избирателей от общего числа включенных в списки по региону, в Витебской — 21,18%, в Гомельской — 30,22%, в Гродненской — 20,05%, в Могилевской — 26,14%, в Минской — 20,84%. В Минске проголосовали 18,89% избирателей.

Общее число избирателей, включенных в списки, составляет 6 836 585 человек.