Выдвинуты участники шестого Всебелорусского народного собрания от Лунинецкого района

5 января состоялась 21-я внеочередная сессия районного Совета депутатов, в ходе которой избраны участники шестого Всебелорусского народного собрания от Лунинетчины.

Выдвижение кандидатур было возложено на районный организационный комитет по подготовке и проведению народного форума. Состоялось совместное заседание оргкомитета и президиума районного Совета депутатов, в ходе которого был сформирован перечень кандидатур, выдвигаемых для участия в шестом Всебелорусском народном собрании.

На основании подпункта 4.4 пункта 4 Указа Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2020 года №492 “О созыве шестого Всебелорусского народного собрания” сессией принято решение избрать из числа депутатов местных Советов депутатов 12 основных и 4 резервных участника. Еще три основных и один резервный участник представляют общественные объединения Лунинетчины.

Участниками шестого Всебелорусского народного собрания от нашего района избраны председатель райисполкома Александр Николаевич Пачко и райсовета – Виктор Анатольевич Рафалович, а также депутаты: Микашевичского горсовета – Ольга Николаевна Войтеховская , Лунинецкого райсовета – Татьяна Петровна Войтеховская , Брестского областного и Лунинецкого районного Совета депутатов – Эдуард Геннадьевич Гаврилкович, Бостынского сельсовета – Андрей Васильевич Лихтар, Чучевичского сельсовета – Людмила Владимировна Насеня, Редигеровского – Ольга Михайловна Овчарук, Лунинецкого районного и Вульковского сельского Совета депутатов – Владимир Иванович Соц, Лунинецкого районного Совета депутатов – Максим Андреевич Сумар, Дворецкого сельсовета – Ольга Михайловна Филинович, Лунинского – Александр Васильевич Юзупанов, Богдановского – Елена Александровна Ярмольчик, а также председатель райкома профсоюза работников агропрома Ольга Владимировна Ермоленок, и механизатор государственного предприятия “Городокский Сергей Георгиевич Иванов.

Одновременно на сессии определили резервный состав участников форума. В него вошли депутаты: райсовета – Игорь Иванович Гапон, Брестского областного и Лунинецкого районного Совета депутатов – Сергей Федорович Карпец, Синкевичского сельсовета – Александр Викторович Курилович, а также учитель СШ №2 г. Лунинца Оксана Владимировна Борисевич.