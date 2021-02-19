100 тысяч доз вакцины от коронавируса вылетели из Пекина в Минск

Самолет с грузом вылетел из китайской столицы в Минск, сообщили в посольстве Беларуси в Пекине.

“В рамках договоренностей Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Председателя КНР Си Цзиньпина, достигнутых в ходе телефонного разговора 26 января 2021 года, китайская сторона на безвозмездной основе предоставила Беларуси 100 тыс. доз вакцины против коронавирусной инфекции нового типа производства корпорации “Синофарм”, – говорится в сообщении. – По итогам слаженной работы министерств иностранных дел Беларуси и Китайской Народной Республики, посольств двух стран, Министерства здравоохранения Беларуси, корпорации “Синофарм” и других ведомств отправка вакцины в Беларусь организована 19 февраля”.

Доставка вакцины осуществляется авиакомпанией Air China на безвозмездной основе.

Вакцина производства “Синофарм” является первой одобренной в Китае для выхода на рынок государственным фармацевтическим управлением КНР и уже активно применяется внутри страны. По оценкам китайской стороны, вакцина от коронавируса COVID-19, разработанная китайской компанией “Синофарм”, в ходе испытаний показала 79,34% эффективности. На сегодняшний день помимо Китая вакцина одобрена к использованию более чем в 10 странах мира: ОАЭ, Бахрейне, Египте, Иордании, Ираке, Сербии, Марокко, Венгрии, Пакистане и других.

“Данный шаг китайской стороны – очередное яркое подтверждение железного братства, установившегося между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой”, – отметили в дипломатической миссии.

В январе и феврале 2020 года Беларусь первой из стран оказала гуманитарную медицинскую помощь Китаю. В последующем уже китайские друзья помогли Беларуси средствами медицинского назначения – всего с апреля 2020 года по январь 2021 года было направлено более 115 тонн различных медицинских изделий для борьбы с коронавирусом.

Сотрудничество с китайской стороной по вопросам вакцины будет продолжено.

Фото посольства Беларуси в КНР