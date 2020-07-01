Коронавирус

Введенные в связи с COVID-19 ограничения для транзитных перевозчиков отменяются

L N Send an email 4 часа тому назад
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Совет Министров с 1 июля отменяет введенные в связи с COVID-19 ограничения для транзитных перевозчиков. Это предусмотрено постановлением правительства от 26 июня 2020 года №372, сообщает БЕЛТА.

Постановлением Совмина №171 от 25 марта 2020 года были определены меры по предотвращению завоза и распространения коронавируса. В соответствии с документом транзитные перевозчики должны были проезжать только по определенным республиканским автомобильным дорогам, на которых возможна остановка (стоянка) для отдыха и питания водителей, заправки транспортных средств. Они также были обязаны покидать территорию Беларуси по кратчайшему маршруту не позднее дня, следующего за днем въезда. Постановлением №372 эти требования для транзитных перевозчиков исключаются.

Кроме того, вносятся изменения в постановление Совета Министров от 25 мая 2020 года №311 «О применении навигационных устройств (пломб)».

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L N

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