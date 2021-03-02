За сутки в Беларуси зарегистрированы 869 пациентов с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 869 пациентов с COVID-19, выписаны 788.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 289 136 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 279 450 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1993 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 7125 тестов. Всего в стране проведено 4 915 522 теста.