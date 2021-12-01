Коронавирус

Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 1 декабря

Как сообщает Минздрав, за сутки в Республике Беларусь зарегистрированы  1 792 пациента с COVID-19, выписаны 2 216 пациентов.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы 656 510 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 643 786 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5 098 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 39 016 тестов. Всего в стране проведено 10 425 536 тестов.

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Наталья Лялюк

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