Изучение популяционного иммунитета против COVID-19 в Лунинецком районе

В период с 24 по 28 января 2022 года в Лунинецком районе проводиться 3 этап изучения популяционного иммунитета против COVID-19.

Для участия в 3 этапе приглашаются все участники второго этапа, который проходил в сентябре 2021 года. Всем участникам пришли пригласительные письма на личный электронный адрес, который был указан при регистрации для участия в 1 и 2 этапах.

Просим пройти регистрацию и принять участие в 3 этапе изучения популяционного иммунитета против COVID-19.

Виталий Дегтярёв, главный государственный санитарный врач Лунинецкого района