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“Белмедпрепараты” начали промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса

На РУП “Белмедпрепараты” начался промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

“Начался розлив первых промышленных серий вакцины “Спутник V” из полупродукта российской компании АО “Генериум”, входящей в структуру АО “Фармстандарт”. Все необходимые подготовительные работы выполнены”, – отметили в пресс-службе.

Как рассказал генеральный директор РУП “Белмедпрепараты” Сергей Беляев, вакцина может быть использована для проведения вакцинации населения с последней декады апреля после получения результатов контроля качества. Объем выпуска в дальнейшем составит до 500 тыс. доз препарата ежемесячно.

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