Белорусские онкологи выдвинули гипотезу о влиянии COVID-19 на снижение онкозаболеваемости, сообщил журналистам заместитель директора по научной работе Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Сергей Красный, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Красный отметил: коронавирусная инфекция характеризуется высокой температурой, которая держится долго. “А известно, что злокачественные опухолевые клетки очень чувствительны к высокой температуре. В нашем центре более 40 лет применяется общая и локальная гипертермия для лечения злокачественных опухолей”, – сказал он.



Более того, при коронавирусной инфекции отмечается резкий всплеск иммунитета, как клеточного, так и гуморального. То есть вырабатывается огромное количество антител. Клетки иммунной системы и антитела характеризуются очень высокой неспецифической противоопухолевой активностью, и это используется сегодня в противоопухолевой иммунотерапии. “Таким образом, такое комплексное воздействие (с одной стороны, гипертермия, с другой – всплеск иммунитета) может тормозить опухолевый рост, приводить к регрессии опухолей и даже в некоторых случаях к излечению”, – отметил заместитель директора.

Он пояснил, как белорусские онкологи пришли к такому выводу. В Беларуси налажена регистрация злокачественных опухолей. В соответствии с данными канцер-регистра, в течение последних лет в республике росла заболеваемость злокачественными новообразованиями. В 2019 году число вновь выявленных случаев злокачественных опухолей достигло 54 тыс. Однако в 2020 году впервые произошло резкое снижение заболеваемости сразу на 20%, а это меньше примерно на 11 тыс. потенциальных пациентов. Такая же тенденция отмечалась в большинстве развитых стран мира.

“Мы вполне логично предполагали, что это связано с уменьшением обращаемости онкологических пациентов за медицинской помощью: они просто боялись инфицироваться коронавирусной инфекцией и не обращались. Кроме того, сократились диспансеризация и программы скрининга. Мы ожидали, что в 2021 году будет резкий всплеск заболеваемости, потому что эти пациенты никуда не должны были деться”, – сказал Сергей Красный.

Впрочем, после анализа данных канцер-регистра оказалось, что в 2021 году произошло еще большее снижение заболеваемости злокачественными новообразованиями. Полностью объяснить это снижением обращаемости невозможно, считает заместитель директора.



“Тогда мы предположили: это может быть связано с повышенной смертностью онкологических пациентов от ковид-инфекции. Действительно, онкологические пациенты характеризуются сниженным иммунитетом, они ослабленные, относятся к группе повышенного риска смерти от коронавирусной инфекции”, – пояснил он. Но, по данным канцер-регистра, оказалось, что в 2020 году онкологическая смертность снизилась. Более того, от причин, не связанных со злокачественными опухолями умерло всего на 240 онкопациентов больше, чем в 2019 году. Это совсем небольшая цифра. “Скорее всего она обусловлена коронавирусной инфекцией, но это никак не объясняет снижение заболеваемости”, – отметил Сергей Красный. Он добавил, что суммарно за 2020-й и 2021 годы количество онкопациентов снизилось почти на 25 тыс.

Так и возникла гипотеза о влиянии коронавирусной инфекции. Сергей Красный подчеркнул, что пока это лишь гипотеза. “Но очень бы хотелось, чтобы это оказалось правдой. Через несколько лет мы сможем ответить на этот вопрос. Должно же быть хоть что-то положительное в этой коронавирусной пандемии”, – заключил он.