Более $100 млрд потребуется для всеобщего доступа к вакцине от COVID-19 — ВОЗ

Обеспечение всеобщего доступа к разрабатываемым сейчас в мире вакцинам от COVID-19 потребует инвестиций, превышающих $100 млрд. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, сообщает ТАСС.

Поблагодарив мировое сообщество за финансовую поддержку инициированного ВОЗ в апреле международного партнерства «Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19», глава ВОЗ вместе с тем отметил, что на настоящий момент поступило лишь 10% от необходимых средств. «Это только часть глобальных инвестиций, которые нужны, чтобы все и повсюду имели доступ к этим инструментам, — пояснил гендиректор. — На одни только вакцины потребуется более $100 млрд».

Тедрос Гебрейесус выступил с прогнозом, что число заразившихся коронавирусом в мире на этой неделе достигнет 20 млн, а число умерших — 750 тыс. Гендиректор ВОЗ назвал ситуацию трудным для мира моментом и призвал активнее противостоять распространению инфекции. По его словам, в этой борьбе появились ростки надежды. И независимо от региона или страны никогда не поздно обернуть вспышку заболевания COVID-19 вспять. В этой связи глава ВОЗ обратил внимание на успехи в борьбе с пандемией Новой Зеландии, Руанды и многих островных государств Карибского региона и Тихого океана, которым удалось подавить вирус на ранней стадии.

Гендиректор отметил также усилия Германии, Испании, Италии, Республики Корея и Франции, где ранее произошли крупные вспышки вируса. «Когда эти страны предприняли шаги по борьбе с инфекцией, они смогли ее подавить», — заметил Тедрос Гебрейесус. По его мнению, и в государствах, где сейчас зафиксировано интенсивное распространение вируса, цепочки передачи могут быть прерваны комплексом таких мер, как быстрое выявление заболевших, установление контактов больных людей со здоровыми, надлежащее лечение, физическое дистанцирование, ношение масок и регулярное мытье рук.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана ВОЗ пандемией. По последним данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 19,923 млн, с момента вспышки скончались 729 тыс. человек.

БЕЛТА