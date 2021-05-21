Более 2 700 человек вакцинированы против COVID-19 в Лунинецком районе

В Лунинецком районе прививку против коронавирусной инфекции получили более 2 700 человек.

Фактов серьезных осложнений после вакцинации не зарегистрировано. Самое большее – изредка наблюдается покраснение в месте укола и температура чуть более 38 градусов, которая держится на протяжении полусуток.

По итогам кампании планируется охватить вакцинацией около 39 тысяч человек в возрасте старше 18 лет.

Сейчас в наличии более 560 доз российской вакцины “Спутник V”. Ожидается поступление китайского препарата. Очередей, чтобы получить прививку, в поликлинике нет. Медики идут навстречу пациентам, подбирая для них наиболее удобный день и время, – рассказал председатель райисполкома Александр Пачко.

В Лунинецком районе продолжается вакцинация населения