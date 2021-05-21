КоронавирусНовости районаОбщество

Более 2 700 человек вакцинированы против COVID-19 в Лунинецком районе

В Лунинецком районе прививку против коронавирусной инфекции получили более 2 700 человек.

Фактов серьезных осложнений после вакцинации  не зарегистрировано. Самое большее – изредка наблюдается покраснение в месте укола и температура чуть более 38 градусов, которая держится на протяжении полусуток. 

По итогам кампании планируется охватить вакцинацией около 39 тысяч человек в возрасте старше 18 лет. 

Сейчас в наличии более 560 доз российской вакцины “Спутник V”. Ожидается поступление китайского препарата. Очередей, чтобы получить прививку, в поликлинике нет. Медики идут  навстречу пациентам, подбирая  для них наиболее удобный день и время, – рассказал председатель райисполкома Александр Пачко.

В Лунинецком районе продолжается вакцинация населения

Теги
Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of В Микашевичах на две недели отключат горячую воду

В Микашевичах на две недели отключат горячую воду

Photo of Красный Крест провел тренинг по оказанию первой помощи

Красный Крест провел тренинг по оказанию первой помощи

Photo of Выпускные экзамены в школах Беларуси пройдут с 1 по 9 июня

Выпускные экзамены в школах Беларуси пройдут с 1 по 9 июня

Photo of За сутки в Беларуси зарегистрированы 1457 пациентов с коронавирусной инфекцией

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1457 пациентов с коронавирусной инфекцией

Photo of В Лунинце пройдет первенство Беларуси по мотоболу

В Лунинце пройдет первенство Беларуси по мотоболу

Photo of Огромное небо: одно – на двоих…

Огромное небо: одно – на двоих…

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть